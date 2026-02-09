Written by Febbraio 9, 2026 11:31 am Marina di Pisa, Attualità, Pisa

Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: sospensione dell’acqua giovedì 12 febbraio

MARINA DI PISA – Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa, nel comune di Pisa, giovedì 12 febbraio, dalle 9.00 alle 15.00, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie:

  • via Ordine di Santo Stefano (tra via Gusmari e via Masca)
  • via Gusmari (tra via Ordine di Santo Stefano e via Moriconi)
  • via Inghirami (tra via Ordine di Santo Stefano e via Moriconi, traverse comprese)
  • largo Betti

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, che interesseranno l’intera frazione di Marina di Pisa e sono destinati a risolversi in breve tempo.

Per informazioni o aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

