Viareggio Cup, sarà Akinsanmiro a leggere il giuramento della 76ª edizione

Written by Antonio Tognoli• 2:29 pm• Pisa SC

PISA – La Viareggio Cup torna a essere uno degli appuntamenti centrali del calcio giovanile internazionale con un’edizione che punta sull’apertura globale e sul valore simbolico dello sport. Il torneo scatterà il 9 marzo e accompagnerà Viareggio fino al 23 marzo, affiancato anche dalla settima edizione della competizione femminile.

L’organizzazione ha messo l’accento sulla dimensione internazionale della manifestazione, che vedrà una presenza significativa di squadre provenienti dall’Africa, confermando il ruolo del torneo come crocevia di talenti emergenti da diversi continenti. Accanto alle formazioni straniere, non mancheranno club italiani di primo piano, insieme alla Rappresentativa di Serie D.

Uno dei momenti più attesi sarà il giuramento inaugurale, affidato a un giovane calciatore che incarna lo spirito del torneo: Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano attualmente al Pisa, già protagonista della competizione in passato e oggi simbolo di un percorso di crescita attraverso il calcio internazionale.

Come da tradizione, la Viareggio Cup sarà anche occasione per rendere omaggio a figure che hanno segnato il mondo del calcio e del giornalismo sportivo. Premi e riconoscimenti accompagneranno il torneo, celebrando dirigenti, tecnici, operatori dell’informazione e realtà sportive che hanno contribuito allo sviluppo del movimento calcistico, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei giovani e del calcio dilettantistico.

L’edizione 2026 si presenta così come un intreccio di sport, memoria e futuro, capace di rinnovare una storia che continua a parlare al calcio di domani.

Last modified: Marzo 2, 2026