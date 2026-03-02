Crescere Liberi. Bambini in carcere, un incontro pubblico a Pisa sulla proposta di legge per le madri detenute

Written by Antonio Tognoli• 2:28 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Si terrà mercoledì 6 marzo alle ore 17 alla Sala Assemblea A.N.M.I.G. di Pisa, in via Romiti 2, l’incontro pubblico dal titolo Crescere Liberi – Bambini in carcere: una realtà da cambiare. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Pediatri e dall’Associazione Peripheria di Pisa ed è dedicata alla condizione delle donne detenute con figli e figlie sotto i sei anni.

Al centro del confronto la proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dall’onorevole Paolo Siani, pediatra ed ex vicepresidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il testo affronta il tema della presenza di bambine e bambini negli istituti penitenziari insieme alle madri detenute e punta a individuare soluzioni alternative alla detenzione in carcere nei primi anni di vita.

La permanenza in ambiente detentivo nei primi anni di crescita solleva questioni che riguardano non solo il sistema penitenziario, ma anche il diritto alla tutela dell’infanzia, la salute e il benessere cognitivo, relazionale e affettivo dei più piccoli. Il tema richiama la responsabilità delle istituzioni nel garantire condizioni adeguate di sviluppo e protezione.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alle pari opportunità del Comune di Pisa Frida Scarpa e della presidente del Consiglio Pari Opportunità Silvia Silvestri, interverranno Paolo Siani, l’assessora della Regione Toscana con delega alle carceri Alessandra Nardini, la direttrice della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa Alice Lazzarotto e la garante dei detenuti del Comune di Pisa Valentina Abu Awwad. A moderare sarà Stefania Manetti, presidente dell’Associazione Culturale Pediatri.

L’incontro vuole essere un momento di confronto aperto tra istituzioni, operatori e cittadinanza su un tema che riguarda direttamente i diritti dei bambini e le politiche di tutela e inclusione. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pisa e della Regione Toscana ed è inserito nel calendario del Marzo delle donne del Comune di Pisa.

Last modified: Marzo 2, 2026