Cassonetti intelligenti, il Comune chiarisce: installazione entro l’estate 2026

CASCIANA TERME LARI- “Sull’introduzione dei cassonetti intelligenti, inizialmente prevista per l’autunno 2025, si è registrato un ritardo legato a esigenze burocratiche”. Con queste parole il sindaco di Casciana Terme – Lari, Paolo Mori, interviene per fare il punto sul progetto di fornitura e posa delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata.
Il primo cittadino spiega che l’amministrazione ha incontrato i vertici di Geofor, insieme ad altri Comuni, per sollecitare un’accelerazione delle procedure. “Abbiamo chiesto al gestore di mettere in campo ogni azione utile per procedere il più rapidamente possibile, in linea con gli indirizzi già comunicati e con il nostro programma elettorale”.
Secondo quanto riferito dal sindaco, Geofor ha avviato l’iter per l’indizione di un bando di gara per l’acquisto delle attrezzature, parallelamente alla valutazione dei progetti da parte della Regione Toscana. L’obiettivo è procedere con il posizionamento dei cassonetti entro la fine dell’estate 2026.
L’amministrazione auspica di poter accedere al finanziamento regionale, che consentirebbe un risparmio significativo sulle risorse comunali. “Abbiamo comunque ribadito la volontà di attuare il progetto anche in assenza del cofinanziamento”, aggiungono il sindaco Mori e l’assessore all’ambiente Enrico Fatticcioni.
Dal canto suo, Geofor precisa che la Regione Toscana sta esaminando un numero di progetti superiore alle attese, presentati dai tre ATO regionali, con tempi legati alla complessità delle proposte. “I lavori di valutazione procedono senza sosta e auspichiamo si concludano prima dell’estate”, afferma l’amministratore delegato Paolo Vannozzi.
Geofor sta inoltre predisponendo un unico bando di gara per l’acquisto delle attrezzature destinate a tutti i Comuni coinvolti, lasciando poi alle singole amministrazioni la possibilità di attuare il progetto secondo tempi e modalità proprie, anche in base all’eventuale cofinanziamento regionale.Last modified: Marzo 2, 2026