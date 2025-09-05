Via Santa Marta: conclusi i lavori di riasfaltatura

Written by admin• 2:46 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Mercoledì 3 settembre si sono conclusi i lavori di riasfaltatura di via Santa Marta a Pisa. L’intervento, coordinato da Pisamo, ha interessato il rifacimento completo del manto stradale nel tratto principale della via, compreso tra l’intersezione con via Garibaldi e via De Amicis, per una superficie complessiva di 2.000 metri quadrati e un investimento di 55mila euro.

La strada è stata riaperta al traffico già da giovedì, mentre proseguono le ultime operazioni di realizzazione della segnaletica orizzontale.

Settembre 5, 2025