Vespri d’organo: Stefano Pellini in concerto per l’850° anniversario del Campanile di Pisa

PISA – Domenica 26 maggio alle 16.30 nella Cattedrale di Pisa, si terrà il quinto appuntamento con i Vespri d’organo, organizzati dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale.

Questa iniziativa fa parte delle celebrazioni per l’850° anniversario del Campanile di Pisa e prevede un concerto d’organo preceduto da un momento di riflessione a cura di Mons. Severino Dianich.

Il concerto vedrà Stefano Pellini all’organo Mascioni, uno strumento contemporaneo situato nella Cattedrale pisana. Pellini eseguirà un programma che include brani di Bach, Händel, Edward Elgar e Paul Fey.

Nato a Modena, Pellini si è diplomato in Organo con il massimo dei voti e ha completato percorsi formativi in Discipline Musicali e Didattica della Musica, entrambi con lode. Ha perfezionato la sua tecnica con vari maestri di fama internazionale e svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in ensemble. Ha inaugurato organi storici restaurati e nuovi strumenti. Attualmente, è l’organista titolare della Cattedrale di Modena.

Ingresso libero senza prenotazione.

