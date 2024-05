Circoli in Campo: torneo di pallavolo amatoriale per giovani a Montopoli in Val d’Arno

Scritto da admin• 5:27 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Il torneo amatoriale di pallavolo “Circoli in Campo” si terrà a Le Capanne, Montopoli in Val d’Arno, organizzato dai giovani delle Acli provinciali di Pisa.

Le partite si svolgeranno il 22 e il 29 giugno negli spazi esterni del Cinema Teatro “monsignor Enzo Terreni”. Le iscrizioni, aperte fino al 1° giugno, sono rivolte a giovani tra i 18 e i 32 anni e la partecipazione è gratuita.

L’iniziativa fa parte del progetto “Partecipiamo il presente costruendo il futuro”, che mira a valorizzare gli spazi aggregativi e ricreativi come fondamentali luoghi di socialità per i giovani, promuovendo opportunità formative e laboratoriali inclusive.

