“Sicurezza e continuità”: priorità per San Giuliano Terme nelle Elezioni Comunali Michele Curci candidato consigliere (FI)

“È consuetudine, nei Comuni prossimi alle elezioni, dare particolare attenzione alle opere pubbliche completate negli ultimi mesi di mandato e alle manutenzioni del territorio. Questo avviene in tutta Italia. Le amministrazioni a fine mandato, specialmente quelle con un Sindaco uscente al secondo mandato, come a San Giuliano Terme, tengono a presentare un resoconto dettagliato di fine mandato. Il candidato sindaco, come Matteo Cecchelli del centrosinistra, vuole garantire continuità con delle novità. A mio avviso, sarebbe saggezza politica soffermarsi anche sui dettagli della vita quotidiana. Mi riferisco alla sicurezza del ponte pedonale di Viale Italia, in particolare alla spalletta lato ovest, transennata da tempo e mai riparata definitivamente. Ilaria Boggi, candidata sindaco del centrodestra, che sostengo come candidato al consiglio comunale nella lista di Forza Italia, è nota per la sua attenzione ai problemi quotidiani e la sua capacità di ascolto e visione per il futuro di San Giuliano Terme. Prosegue Curci “Le grandi opere devono essere integrate da interventi sulla vita quotidiana. Non chiedo al Sindaco uscente di risolvere definitivamente il problema della spalletta, poiché i tempi tecnici e politici sono stati superati. Tuttavia, sono preoccupato per la sicurezza durante i festeggiamenti post-elettorali. Le tre transenne potrebbero non essere sufficienti. Faccio appello all’amministrazione uscente affinché, oltre alle transenne, si aggiunga opportuna segnaletica per vietare l’avvicinamento alla spalletta instabile fino a un intervento definitivo. Noi sosteniamo una politica concreta e dal 10 giugno sarà prioritario risolvere il problema della spalletta, poiché quel passaggio pedonale è non solo il biglietto da visita del centro cittadino che porta allo stabilimento termale, ma anche una questione di sicurezza, su cui non bisogna mai abbassare la guardia, nemmeno in campagna elettorale“, conclude la nota stampa.

