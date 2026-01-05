Verso Pisa – Como: tutti i precedenti all’Arena Anconetani

Written by admin• 12:03 pm• Pisa SC

PISA – Nerazzurri e lariani si sono affrontati in 15 Campionati, spaziando dalla Serie A sino alla Serie C/Prima Divisione ed i relativi 30 confronti complessivi hanno determinato una situazione di sostanziale parità, ovvero con 8 vittorie a 7 a favore dei toscani e 15 pari, e le relative reti in parità con 33 a testa, mentre se analizziamo i soli precedenti all’ombra della Torre Pendente il bilancio pende a favore del Pisa che può vantare 5 successi a fronte di 8 pari e due affermazioni del Como, oltre a 21 reti realizzate e 15 subite.

La storia dei due club fa sì che, dopo un primo confronto nel Torneo di Serie B 1948-’49 tra i Cadetti, Como e Pisa si affrontino per tre volte ancora fra i Cadetti nel corso degli anni ’70, per poi ritrovarsi di fronte in tre occasioni nella Massima Divisione nel successivo decennio, oltre che nella Stagione 1989-’90 in Serie B

Trascorrono quindi 10 anni prima che Pisa e Como si possano incontrare di nuovo a fine Secolo con entrambe le Società ad essere scese in Serie C1/Prima Divisione ed infine ritrovarsi in tempi recenti nuovamente tra i Cadetti – con le sfide in Serie B ad essere complessivamente le più numerose, con 8 Campionati disputati ed un bilancio complessivo di 5 affermazioni del Como a fronte di 8 pari e 3 successi per il Pisa, mentre avendo riferimento ai soli match disputati all’Arena Garibaldi si registrano 2 vittorie dei nerazzurri rispetto a 5 pari ed all’unica occasione in cui i lombardi hanno fatto bottino pieno, ovvero l’1-0 del 9 marzo 1980 a firma Nicoletti, mentre una nota statistica quanto mai favorevole per i nostri colori sta nel fatto che nei 6 precedenti nella Massima Divisione il Pisa non abbia mai perso contro gli azzurri, ottenendo 3 pari in riva al Lario e due vittorie ed un pari in terra toscana.

In merito agli appena citati tre unici precedenti nella Massima Serie fra le due squadre, il primo si svolge il 10 novembre 1985 alla decima giornata, con il Pisa terzultimo in classifica con 6 punti a pari merito con Bari e Sampdoria ed una lunghezza di margine su Como e Lecce che chiudono la graduatoria, così che il netto successo dei nerazzurri per 4-1 (doppietta di Baldieri, Kieft e Mariani) alimenta le speranze di salvezza a fine stagione, anche se poi, al contrario, gli stessi retrocedono con 23 punti complice un finale di campionato disastroso mentre i lariani si salvano concludendo addirittura noni a quota 29 grazie ai 17 punti raccolti nel Girone di ritorno..

Con il Pisa a fare immediatamente ritorno in A ed il Como ad aver mantenuto la categoria, ecco che azzurri e nerazzurri si affrontano di nuovo l’11 ottobre 1987 per la quinta giornata, con gli ospiti terzultimi assieme al Cesena con un punto ed il Pisa ultimo ancora a quota zero, così che il pari per 1-1 che ne scaturisce (vantaggio di Cuoghi ad inizio ripresa annullato da Maccoppi che, curiosamente, era andato a segno anche nella precedente sfida) è figlio della paura, ancorché a fine Campionato entrambe le squadre riescano a centrare l’obiettivo della salvezza, divise (25 punti a 24) da una sola lunghezza a favore dei lombardi.

Stesso destino, ma stavolta in negativo, che accomuna nerazzurri e lariani nella successiva stagione, che vede le due formazioni affrontarsi all’Arena Garibaldi il 21 maggio 1989 in un incontro valevole per la 29esima giornata ed in una situazione – Pisa ultimo con 17 punti e Como penultimo a quota 20 – disperata per entrambe, pur se gli ospiti sono reduci dal successo per 1-0 sull’Atalanta che alimenta ancora qualche residua speranza, affossata dall’affermazione per 3-1 (doppietta di Incocciati e Been) dei padroni di casa che non evita la retrocessione, penultimi con 23 punti ed una lunghezza di margine sui lombardi.

Riepilogo gare Pisa-Como all’Arena Garibaldi in Serie A (due vittoria Pisa ed un pareggio):

10.11.1985 – 10.a giornata: Pisa – Como 4-1 (37’ e 57’ Baldieri, 79’ Kieft, 89’ Mariani; 44’ Maccoppi)

11.10.1987 – 5.a giornata: Pisa – Como 1-1 (47’ Cuoghi; 62’ Maccoppi)

21.05.1989 – 29.a giornata: Pisa – Como 3-1 (9’ rig. e 28’ Incocciati, 69 rig. Been; 85’ Milton)

Riepilogo gare Pisa-Como all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto (due vittorie Pisa, 5 pareggi, una vittoria Como):

24.04.1949 – 33.a giornata: Pisa – Como 3-3 (34’ rig. Fuzer, 44’ Vergazzola, 56’ Trapanelli; 64’ e 66’ Rabitti, 86’ Lipizer)

05.04.1970 – 28.a giornata: Pisa – Como0-0

06.12.1970 – 12.a giornata: Pisa – Como 0-0

09.03.1980 – 25.a giornata: Pisa – Como 0-1 (82’ Nicoletti)

17.09.1989 – 4.a giornata: Pisa – Como 1-0 (74’ Fiorentini)

18.04.2022 – 35.a giornata: Pisa – Como 3-1 (7’ e 78’ Puscas, 21’ rig. Torregrossa; 63’ Gliozzi)

21.08.2022 – 2.a giornata: Pisa – Como 2-2 (24’ rig. Morutan, 89’ Torregrossa; 5’ Blanco, 77’ Kerrigan)

04.11.2023 – 12.a giornata: Pisa – Como 1-1 (46’ Valoti; 12’ Cutrone)

