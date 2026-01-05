Nessuno peggio dell’Urbino Taccola

Pisa (lunedì, 5 gennaio 2026) — Fra gli anticipi di sabato 3, il posticipo di lunedì 5 ed il grosso degli incontri di domenica 4 gennaio si sono tenuri tutti gli icontri di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro territorio.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XVIII giornata
|Tropical Coriano
|T. Bartoli (35′ st) 1-1 N. Fernandes (25′ st)
|Tuttocuoio 1957
|MVP: Alberto Malo (Tropical Coriano)
Eccellenza, girone A
XVIII giornata
|Sporting Cecina 1929
|R. Scarpa (27′ pt), R. Scarpa (35′ pt), S. Fiorini (4′ st), M. Pallecchi (20′ st) 4-3 G. Signorini (6′ pt), S. D’Agosto (Rig.) (21′ st), F. Remedi (33′ st)
|Cenaia 1969
|MVP: Riccardo Scarpa (Sporting Cecina 1929)
|Belvedere Calcio
|M. Borboryo (3′ pt), S. Pecciarini (5′ st), M. Fregoli (20′ st) 3-1 N. Cornacchia (Rig.) (38′ pt)
|San Giuliano
|MVP: Nicola Cornacchia (San Giuliano)
Promozione, girone A
XVI giornata
|Urbino Taccola
|0-2 A. Bonfanti (23′ pt), T. Giulio (40′ pt)
|Castelguidi Calcio 1923
|MVP: Alessandro Bonfanti (Castelguidi Calcio 1923)
Promozione, girone B
XVI giornata
|Colli Marittimi
|T. Pannocchi (15′ st), C. Accordino (20′ st) 2-0
|Ginestra Fiorentina
|MVP: Tommaso Pannocchi (Colli Marittimi)
|Cuoiopelli
|L. Demi (Rig.) (12′ pt), L. Demi (28′ st), G. Magera (47′ st) 3-1 N. Generali (32′ pt)
|Invictasauro
|MVP: Leonardo Demi (Cuoiopelli)
|Barberino Tavarnelle
|C. Cirillo (40′ pt) 1-0
|Saline
|MVP: Federico Forconi (Barberino Tavarnelle)
|San Miniato Basso Calcio
|A. Taddei (8′ st), M. Nuti (50′ st) 2-0
|Sancascianese Calcio
|MVP: Amedeo Taddei (San Miniato Basso Calcio)
|Mobilieri Ponsacco
|L. Mancini (7′ pt), E. Taraj (40′ st) 2-2 G. Pirone (17′ st), N. Calabrese (35′ st)
|Atletico Piombino
|MVP: Gabriele Pirone (Atletico Piombino)
Prima Categoria, girone A
XV giornata
|Capezzano Pianore 1959
|0-0
|Migliarino Vecchiano
|Pieve Fosciana
|D. Lucchesi (Rig.) 1-2 L. Fermi, L. Fermi
|Calci 2016
|MVP: Luca Fermi (Calci 2016)
Prima Categoria, girone B
XV giornata
|Stella Rossa
|G. Morelli, R. Mucciacito 2-1 A. Faraoni
|San Miniato
|MVP: Andrea Faraoni (San Miniato)
|AM Aglianese
|T. Bracaloni (44′ pt), V. Fiumalbi (3′ st), M. Matteoli (43′ st) 3-0
|Bellaria Cappuccini
|Intercomunale Monsummano
|0-0
|Fornacette Casarosa
|MVP: Kevin Uruci (Fornacette Casarosa)
|Pietà 2004
|0-1 X. Kapidani (Rig.) (3′ st)
|Staffoli
|MVP: Xhoys Kapidani (Staffoli)
Prima Categoria, girone D
XV giornata
|Atletico Etruria
|D. Bertolini 1-1 T. Bruzzone
|Acciaiolo Calcio
|MVP: Dario Tirella (Atletico Etruria)
|Capannoli San Bartolomeo
|M. Buffolino 1-0
|Audace Isola d’Elba
|MVP: Marco Buffolino (Capannoli San Bartolomeo)
|Monterotondo
|A. Di Dato 1-0
|Forcoli Calcio 1921
|MVP: Matteo Martinelli (Forcoli Calcio 1921)
|Ponsacco 1920
|0-8 N. Faraoni, N. Fofana, Autorete, N. Barnini (Rig.), N. Fofana, N. Faraoni (Rig.), N. Barnini, S. Balla
|Rosignano Solvay 1922
|MVP: Nicola Faraoni (Rosignano Solvay 1922)
|Portuali Sorgenti
|0-6 F. Rossi, M. Fondelli, M. Fondelli, A. Piletti, F. Bimbi, F. Rossi
|Pomarance
|MVP: Matteo Fondelli (Pomarance)
|Selvatelle
|F. Cacciapuoti 1-1 M. Mori
|Geotermica
|MVP: MIrko Mori (Geotormica)
|Venturina Calcio
|L. Romagnoli, L. Romagnoli 2-0
|Pecciolese
|MVP: Lorenzo Romagnoli (Venturina Calcio)
Seconda Categoria, girone G
XV giornata
|Santa Maria a Monte
|M. Girolami 1-1 L. Cristoferi
|Tirrenia
|MVP: Lorenzo Cristoferi (Tirrenia)
|Ponte a Cappiano
|0-0
|Pisa Ovest
|MVP: Luca Romboli (Ponte a Cappiano)
|Porta a Lucca
|D. Luperini 1-2
|Aurora Montaione
|MVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
|Pontasserchio
|1-2 S. Salvadori (36′ pt), S. Salvadori (40′ pt)
|Castelfranco Calcio
|MVP: Simone Salvadori (Castelfranco Calcio)
|Sanromanese Valdarno
|Sandhu (44′ st) 1-2 M. Puccioni, S. Guidi
|Capanne Calcio 1989
|MVP: Simone Guidi (Capanne Calcio 1989)
|La Corte
|E. Skhurti 2-2 A. Bianco, L. Mariotti
|Crespina Calcio
|MVP: Alessandro Bianco (Crespina Calcio)
|San Prospero Navacchio
|0-1 A. Amoroso
|Atletico Cascina
|MVP: Andrea Amoroso (Atletico Cascina)
|Corazzano
|J. Rossi (31′ st), J. Rossi (45′ st) 2-0
|Sextum Bientina
|MVP: Jacopo Rossi (Corazzano)
Seconda Categoria, girone H
XV giornata
|Tre e 23 Academy
|G. Poggianti 1-0
|Castelnuovo Val di Cecina
|MVP: Gerardo Poggianti (Tre e 23 Academy)
|Montenero
|0-1 M. Ciardelli
|Terricciola 1975
|MVP: Marco Ciardelli (Terricciola 1975)
|La Cantera Gabbro
|D. Rosellini, D. Rosellini 2-0
|Volterrana 2016
|MVP: Davide Rosellini (La Cantera Gabbro)
Terza Categoria, Pisa – girone A
XIII giornata
|Ponteginori 1929
|D. Colivicchi 1-1 S. Bigazzi
|Fabbrica Calcio 2024
|MVP: Dario Colivicchi (Ponteginori 1929)
|Montefoscoli Calcio
|L. Guerrini (33′ pt), E. Granato (28′ st), L. Guerrini (32′ st), S. Cavallini (42′ st) 4-2 M. Patacchini (Rig.) (15′ pt), S. Ciardelli (25′ st)
|Filettole Calcio
|MVP: Luca Guerrini (Montefoscoli Calcio)
|Amatori Saline
|A. Tani (Rig.) (37′ st) 1-2 G. Scardigli (12′ pt), S. Gasparello (43′ st)
|Nuova Popolare CEP
|MVP: Alberto Tani (Amatori Saline)
|Marinese 1925
|E. Guidi, F. Altini, M. Baglini 3-1 N. Cappellini
|Sporting Volterra
|MVP: Filippo Altini (Marinese 1925)
|Antonio Bellani
|G. Baschieri, B. Ferranti 2-5 J. Bohuam, A. Sarnelli, A. Sarnelli, J. Bohuam, J. Bohuam
|San Frediano Calcio
|MVP: Jones Bohuam (San Frediano Calcio)
|Legoli 1994
|0-2 C. Gadiaga, M. Nastasi
|Golena d’Arno
|MVP: Mirko Nastasi (Golena d’Arno)
|Scintilla 1945
|T. Degl’innocenti (35′ pt), T. Degl’innocenti (35′ st) 2-4 A. Niang, A. Niang, C. Valleggi, C. Valleggi
|Lajatico
|MVP: Adama Niang (Lajatico)
Terza Categoria, Pisa – girone B
XIII giornata
|Castel del Bosco
|5/1, 21
|Cerretti FC
|Marciana 2.0
|0-4 T. Pellegrini, A. Altamura, A. Mannucci, T. Bracci
|Stella Azzurra
|MVP: Andrea Altamura (Stella Azzurra)
|Treggiaia
|7/1, 21
|La Borra
|La Fornace
|F. Marchetti, A. Fillanti, F. Barneschi 3-1
|Città di Montopoli
|MVP: Federico Barneschi (La Fornace)
|Via di Corte
|B. Coba 1-0
|Monteserra
|MVP: Bashkim Coba (Via di Corte)
|Santacroce Calcio
|M. Benedetti (39′ pt), G. Botti (38′ st) 2-1 D. Montanelli (20′ pt)
|Giovani Fucecchio 2000
|MVP: Lorenzo Susini (Giovani Fucecchio 2000)
|Ponte a Elsa 2005
|R. Viggiano, V. Colibazzi, G. Palandri, N. Famiglietti 4-2 F. Cerrai, G. Gruber
|Zambra San Vico
|MVP: Gregorio Palandri (Ponte a Elsa 2005)
|Gavena Giovani
|A. Palma 1-1 M. D’Alonzo (Rig.)
|Perignano
|MVP: Alessandro Palma (Gavena Giovani)
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XIII giornata
|Marciana Marina
|N. Scordino (45′ st), A. Battani (49′ st) 2-3 D. Cannova, C. Perciavalle, F. Loizzo
|Monteverdi 2006
|MVP: Cristiano Perciavalle (Monteverdi 2006)
|Sasso Pisano
|D’argenzio, H. Rexhepi 2-0
|Rio Marina
|MVP: Halit Rexhepi (Sasso Pisano)
Terza Categoria, Lucca – girone B
XI giornata
|Pappiana
|L. Becattini (25′ pt), G. Campera (30′ pt) 2-1 A. Batastini (30′ st)
|San Lorenzo Calcio
|MVP: Lorenzo Becattini (Pappiana)
