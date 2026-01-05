Nessuno peggio dell’Urbino Taccola

Written by Gennaio 5, 2026 11:55 am Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 5 gennaio 2026) — Fra gli anticipi di sabato 3, il posticipo di lunedì 5 ed il grosso degli incontri di domenica 4 gennaio si sono tenuri tutti gli icontri di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro territorio.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie D, girone D

XVIII giornata

Tropical CorianoT. Bartoli (35′ st) 1-1 N. Fernandes (25′ st)Tuttocuoio 1957MVP: Alberto Malo (Tropical Coriano)

Eccellenza, girone A

XVIII giornata

Sporting Cecina 1929R. Scarpa (27′ pt), R. Scarpa (35′ pt), S. Fiorini (4′ st), M. Pallecchi (20′ st) 4-3 G. Signorini (6′ pt), S. D’Agosto (Rig.) (21′ st), F. Remedi (33′ st)Cenaia 1969MVP: Riccardo Scarpa (Sporting Cecina 1929)
Belvedere CalcioM. Borboryo (3′ pt), S. Pecciarini (5′ st), M. Fregoli (20′ st) 3-1 N. Cornacchia (Rig.) (38′ pt)San GiulianoMVP: Nicola Cornacchia (San Giuliano)

Promozione, girone A

XVI giornata

Urbino Taccola0-2 A. Bonfanti (23′ pt), T. Giulio (40′ pt)Castelguidi Calcio 1923MVP: Alessandro Bonfanti (Castelguidi Calcio 1923)

Promozione, girone B

XVI giornata

Colli MarittimiT. Pannocchi (15′ st), C. Accordino (20′ st) 2-0Ginestra FiorentinaMVP: Tommaso Pannocchi (Colli Marittimi)
CuoiopelliL. Demi (Rig.) (12′ pt), L. Demi (28′ st), G. Magera (47′ st) 3-1 N. Generali (32′ pt)InvictasauroMVP: Leonardo Demi (Cuoiopelli)
Barberino TavarnelleC. Cirillo (40′ pt) 1-0SalineMVP: Federico Forconi (Barberino Tavarnelle)
San Miniato Basso CalcioA. Taddei (8′ st), M. Nuti (50′ st) 2-0Sancascianese CalcioMVP: Amedeo Taddei (San Miniato Basso Calcio)
Mobilieri PonsaccoL. Mancini (7′ pt), E. Taraj (40′ st) 2-2 G. Pirone (17′ st), N. Calabrese (35′ st)Atletico PiombinoMVP: Gabriele Pirone (Atletico Piombino)

Prima Categoria, girone A

XV giornata

Capezzano Pianore 19590-0Migliarino Vecchiano
Pieve FoscianaD. Lucchesi (Rig.) 1-2 L. Fermi, L. FermiCalci 2016MVP: Luca Fermi (Calci 2016)

Prima Categoria, girone B

XV giornata

Stella RossaG. Morelli, R. Mucciacito 2-1 A. FaraoniSan MiniatoMVP: Andrea Faraoni (San Miniato)
AM AglianeseT. Bracaloni (44′ pt), V. Fiumalbi (3′ st), M. Matteoli (43′ st) 3-0Bellaria Cappuccini
Intercomunale Monsummano0-0Fornacette CasarosaMVP: Kevin Uruci (Fornacette Casarosa)
Pietà 20040-1 X. Kapidani (Rig.) (3′ st)StaffoliMVP: Xhoys Kapidani (Staffoli)

Prima Categoria, girone D

XV giornata

Atletico EtruriaD. Bertolini 1-1 T. BruzzoneAcciaiolo CalcioMVP: Dario Tirella (Atletico Etruria)
Capannoli San BartolomeoM. Buffolino 1-0Audace Isola d’ElbaMVP: Marco Buffolino (Capannoli San Bartolomeo)
MonterotondoA. Di Dato 1-0Forcoli Calcio 1921MVP: Matteo Martinelli (Forcoli Calcio 1921)
Ponsacco 19200-8 N. Faraoni, N. Fofana, Autorete, N. Barnini (Rig.), N. Fofana, N. Faraoni (Rig.), N. Barnini, S. BallaRosignano Solvay 1922MVP: Nicola Faraoni (Rosignano Solvay 1922)
Portuali Sorgenti0-6 F. Rossi, M. Fondelli, M. Fondelli, A. Piletti, F. Bimbi, F. RossiPomaranceMVP: Matteo Fondelli (Pomarance)
SelvatelleF. Cacciapuoti 1-1 M. MoriGeotermicaMVP: MIrko Mori (Geotormica)
Venturina CalcioL. Romagnoli, L. Romagnoli 2-0PeccioleseMVP: Lorenzo Romagnoli (Venturina Calcio)

Seconda Categoria, girone G

XV giornata

Santa Maria a MonteM. Girolami 1-1 L. CristoferiTirreniaMVP: Lorenzo Cristoferi (Tirrenia)
Ponte a Cappiano0-0Pisa OvestMVP: Luca Romboli (Ponte a Cappiano)
Porta a LuccaD. Luperini 1-2Aurora MontaioneMVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
Pontasserchio1-2 S. Salvadori (36′ pt), S. Salvadori (40′ pt)Castelfranco CalcioMVP: Simone Salvadori (Castelfranco Calcio)
Sanromanese ValdarnoSandhu (44′ st) 1-2 M. Puccioni, S. GuidiCapanne Calcio 1989MVP: Simone Guidi (Capanne Calcio 1989)
La CorteE. Skhurti 2-2 A. Bianco, L. MariottiCrespina CalcioMVP: Alessandro Bianco (Crespina Calcio)
San Prospero Navacchio0-1 A. AmorosoAtletico CascinaMVP: Andrea Amoroso (Atletico Cascina)
CorazzanoJ. Rossi (31′ st), J. Rossi (45′ st) 2-0Sextum BientinaMVP: Jacopo Rossi (Corazzano)

Seconda Categoria, girone H

XV giornata

Tre e 23 AcademyG. Poggianti 1-0Castelnuovo Val di CecinaMVP: Gerardo Poggianti (Tre e 23 Academy)
Montenero0-1 M. CiardelliTerricciola 1975MVP: Marco Ciardelli (Terricciola 1975)
La Cantera GabbroD. Rosellini, D. Rosellini 2-0Volterrana 2016MVP: Davide Rosellini (La Cantera Gabbro)

Terza Categoria, Pisa – girone A

XIII giornata

Ponteginori 1929D. Colivicchi 1-1 S. BigazziFabbrica Calcio 2024MVP: Dario Colivicchi (Ponteginori 1929)
Montefoscoli CalcioL. Guerrini (33′ pt), E. Granato (28′ st), L. Guerrini (32′ st), S. Cavallini (42′ st) 4-2 M. Patacchini (Rig.) (15′ pt), S. Ciardelli (25′ st)Filettole CalcioMVP: Luca Guerrini (Montefoscoli Calcio)
Amatori SalineA. Tani (Rig.) (37′ st) 1-2 G. Scardigli (12′ pt), S. Gasparello (43′ st)Nuova Popolare CEPMVP: Alberto Tani (Amatori Saline)
Marinese 1925E. Guidi, F. Altini, M. Baglini 3-1 N. CappelliniSporting VolterraMVP: Filippo Altini (Marinese 1925)
Antonio BellaniG. Baschieri, B. Ferranti 2-5 J. Bohuam, A. Sarnelli, A. Sarnelli, J. Bohuam, J. BohuamSan Frediano CalcioMVP: Jones Bohuam (San Frediano Calcio)
Legoli 19940-2 C. Gadiaga, M. NastasiGolena d’ArnoMVP: Mirko Nastasi (Golena d’Arno)
Scintilla 1945T. Degl’innocenti (35′ pt), T. Degl’innocenti (35′ st) 2-4 A. Niang, A. Niang, C. Valleggi, C. ValleggiLajaticoMVP: Adama Niang (Lajatico)

Terza Categoria, Pisa – girone B

XIII giornata

Castel del Bosco5/1, 21Cerretti FC
Marciana 2.00-4 T. Pellegrini, A. Altamura, A. Mannucci, T. BracciStella AzzurraMVP: Andrea Altamura (Stella Azzurra)
Treggiaia7/1, 21La Borra
La FornaceF. Marchetti, A. Fillanti, F. Barneschi 3-1Città di MontopoliMVP: Federico Barneschi (La Fornace)
Via di CorteB. Coba 1-0MonteserraMVP: Bashkim Coba (Via di Corte)
Santacroce CalcioM. Benedetti (39′ pt), G. Botti (38′ st) 2-1 D. Montanelli (20′ pt)Giovani Fucecchio 2000MVP: Lorenzo Susini (Giovani Fucecchio 2000)
Ponte a Elsa 2005R. Viggiano, V. Colibazzi, G. Palandri, N. Famiglietti 4-2 F. Cerrai, G. GruberZambra San VicoMVP: Gregorio Palandri (Ponte a Elsa 2005)
Gavena GiovaniA. Palma 1-1 M. D’Alonzo (Rig.)PerignanoMVP: Alessandro Palma (Gavena Giovani)

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XIII giornata

Marciana MarinaN. Scordino (45′ st), A. Battani (49′ st) 2-3 D. Cannova, C. Perciavalle, F. LoizzoMonteverdi 2006MVP: Cristiano Perciavalle (Monteverdi 2006)
Sasso PisanoD’argenzio, H. Rexhepi 2-0Rio MarinaMVP: Halit Rexhepi (Sasso Pisano)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XI giornata

PappianaL. Becattini (25′ pt), G. Campera (30′ pt) 2-1 A. Batastini (30′ st)San Lorenzo CalcioMVP: Lorenzo Becattini (Pappiana)

Info tratte da www.tuttocampo.it

