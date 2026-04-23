Strapazzata 2026: viabilità modificata a Pisa il 25 aprile tra centro e lungarni

Written by Redazione• 11:21 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Sabato 25 aprile, in occasione della 45ª edizione della Strapazzata, cambiano temporaneamente viabilità e sosta in diverse zone di Pisa. La corsa-camminata non competitiva, su percorsi da 5 e 10 km, partirà alle ore 10 da Lungarno Simonelli, all’altezza degli Arsenali Medicei.

Le modifiche saranno attive principalmente tra le 7 e le 13, e comunque fino al passaggio dei partecipanti, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Traffico: le principali modifiche

Dalle ore 9.30 sono previste chiusure temporanee e rallentamenti lungo i lungarni e nel centro storico. Saranno interessati in particolare Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Fibonacci, Lungarno Sonnino, oltre a Ponte di Mezzo e Ponte Solferino, con riaperture progressive.

Coinvolte anche numerose vie del centro, tra cui piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Corso Italia, piazza Vittorio Emanuele II, via San Martino e via Santa Maria, dove potranno esserci deviazioni o limitazioni temporanee.

Dalle ore 10, con il percorso più lungo, le modifiche si estenderanno anche ad altre zone della città, tra cui via Contessa Matilde, via del Brennero, via San Francesco, via Matteotti, Ponte della Vittoria e l’area di Porta a Mare.

Sosta: dove non si può parcheggiare

Divieto di sosta dalle 7 alle 13 su Lungarno Simonelli (tra via Nicola Pisano e via Volturno), area di partenza e arrivo della manifestazione. Limitazioni anche su Lungarno Fibonacci, davanti al Giardino Scotto.

Due percorsi tra centro e periferia

Il tracciato da 5 km si snoderà interamente nel centro storico, mentre quello da 10 km attraverserà anche la zona nord e Porta a Mare, toccando alcune delle principali direttrici urbane.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente lungo il percorso.

Last modified: Aprile 23, 2026