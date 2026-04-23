Vecchiano, oltre 1,2 milioni per l’acquedotto: nuovi lavori tra capoluogo e Migliarino

Written by Redazione• 12:03 pm• Vecchiano, Attualità, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO- Prosegue a Vecchiano il piano di potenziamento del servizio idrico grazie agli interventi di Acque, realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sono in corso e in fase di avvio lavori per un investimento complessivo di 1 milione e 250mila euro, con oltre 1,6 chilometri di nuove condotte tra il capoluogo e Migliarino Pisano.

Nella mattinata di oggi il sindaco Massimiliano Angori e il presidente di Acque Simone Millozzi hanno effettuato un sopralluogo sui cantieri.

Nel capoluogo sono già attivi da settimane i lavori tra via Roma e via del Paduletto, dove è previsto il completo rinnovamento della rete idrica, sia per la linea di adduzione che per quella di distribuzione. L’intervento, dal valore di circa 400mila euro, prevede la posa di 680 metri di nuove tubazioni, con l’obiettivo di superare le criticità delle vecchie condotte soggette a perdite e guasti frequenti.

Parallelamente, sono partiti gli interventi anche a Migliarino Pisano, per un investimento di 850mila euro, che porteranno alla realizzazione di 970 metri di nuove condotte tra via Fucini, via Don Minzoni e via Mazzini. Le nuove infrastrutture, più resistenti e con diametri maggiori, garantiranno maggiore efficienza, meno dispersioni e un servizio più continuo.

Se non ci saranno imprevisti, i lavori nel capoluogo si concluderanno entro l’estate, mentre a Migliarino entro la fine dell’anno. Successivamente saranno effettuati anche i ripristini definitivi delle strade.

«Investire sull’acquedotto – ha sottolineato Millozzi – significa migliorare il servizio e affrontare concretamente le sfide del cambiamento climatico, riducendo le perdite e rendendo le infrastrutture più resilienti».

«Si tratta di interventi importanti per il territorio – ha aggiunto Angori – frutto di un confronto costante con Acque e destinati a portare benefici concreti alla comunità».

Last modified: Aprile 23, 2026