Santa Luce, restaurata la Fonte Vecchia: torna a vivere un simbolo storico del territorio

Written by Redazione• 11:43 am• Santa Luce

SANTA LUCE- Il Comune di Santa Luce annuncia la conclusione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione della Fonte Vecchia e dei lavatoi di via dei Bottini, restituendo alla comunità un luogo simbolo della storia e dell’identità locale.

L’intervento, finanziato con un contributo di 48 mila euro dall’Autorità Idrica Toscana, rientra nel programma di recupero dei manufatti idrici storici ed è stato completato a metà aprile. Il Comune ha inoltre integrato l’opera con risorse proprie, intervenendo anche sui muri di contenimento e sul sistema di deflusso delle acque.

Situata ai margini del centro abitato, la Fonte Vecchia rappresenta una testimonianza significativa della vita nei borghi toscani, dove per secoli fonti e lavatoi hanno costituito punti di riferimento non solo per l’approvvigionamento idrico, ma anche per la socialità.

I lavori, eseguiti dall’impresa Cantini Claudio sotto la direzione dell’ingegner Fusco Pellegrini e con la supervisione dell’ufficio tecnico comunale, hanno seguito criteri di restauro conservativo. Tra gli interventi principali: la pulizia e il consolidamento delle strutture in laterizio, il recupero delle panche, la sistemazione dei giunti e il ripristino dei sistemi di regimazione delle acque, con nuove soluzioni per eliminare umidità e degrado.

Particolarmente significativa la riscoperta di una piccola vasca in pietra, riportata alla luce durante i lavori dopo la rimozione di incrostazioni e vegetazione.

Sotto la guida dell’architetto Luca Pozzi, il progetto ha privilegiato la conservazione dei materiali originali, evitando interventi invasivi e mantenendo intatte le caratteristiche storiche del sito.

Con questo intervento, il Comune prosegue nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio idrico, trasformando la Fonte Vecchia non solo in un bene recuperato, ma in un elemento centrale della memoria collettiva e una risorsa anche in chiave turistica.

Last modified: Aprile 23, 2026