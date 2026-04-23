Fonterossa Day(s) celebra 10 anni a Pisa: due giorni di jazz internazionale e sperimentazione

Written by Redazione• 12:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Due giorni dedicati alle nuove frontiere del jazz e della musica contemporanea: sabato 25 e domenica 26 aprile il Teatro Sant’Andrea ospita la decima edizione di Fonterossa Day(s), il mini-festival firmato dall’etichetta indipendente guidata da Silvia Bolognesi.

Organizzata da Toscana Produzione Musica in collaborazione con Pisa Jazz, la rassegna propone cinque concerti e momenti di approfondimento, confermandosi un punto di riferimento per la scena europea dell’improvvisazione.

Tra i protagonisti internazionali spiccano Kirk Knuffke, Zlatko Kaučič ed Elisabeth Harnik, insieme a un omaggio al grande Johnny Dyani. Il festival si aprirà sabato sera con un incontro sulla musica alla radio condotto da Pino Saulo, seguito dal concerto dell’MBIZO Quintet.

Domenica spazio alla sperimentazione con il progetto solista di Nicolò Faraglia, i Just Shouts dedicati ai canti afroamericani e il duo Kaučič-Harnik, tra i più autorevoli interpreti dell’improvvisazione europea.

Gran finale con il Fonterossa Open Lab, un’orchestra-laboratorio di 32 elementi diretta da un team internazionale di musicisti, sintesi della filosofia del festival: ricerca, condivisione e libertà espressiva.

«Dieci anni di crescita e collaborazione – sottolinea Francesco Mariotti – che hanno reso Fonterossa un luogo di incontro tra artisti, studenti e pubblico». Per Silvia Bolognesi «la musica resta uno spazio senza confini, capace di unire oltre ogni differenza».

Un’edizione speciale, che cade simbolicamente il 25 aprile, all’insegna della libertà creativa e del dialogo tra linguaggi musicali.

Last modified: Aprile 23, 2026