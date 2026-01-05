Samuele Rosato del Ponteginori 1929 ancora primo fra i bomber nostrani con 13 reti

Written by Leonardo Miraglia• 12:30 pm• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 5 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 5 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 11 (3) I Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 9 II

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 V

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 9 (1) I Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 7 IV Pietro Mori Stella Rossa 6 V Enxo Lici Fornacette Casarosa 6 (3) IX Mirko Maccari Stella Rossa 6 (3) X

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 11 (1) I Francesco Cacciapuoti Selvatelle 9 V Matteo Fondelli Pomarance 7 VII Vincenzo Passalacqua Pomarance 7 VIII Davide Borgioli Acciaiolo Calcio 5 IX

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 11 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 10 (2) II Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 8 (1) III Mario Buhne Corazzano 8 (2) IV Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 V Alessandro Bianco Crespina Calcio 7 (1) VI Eugenio Skhurti La Corte 7 (1) VII Gregorio Lombardi Crespina Calcio 6 VIII Alessio Moretti Crespina Calcio 6 IX Alessandro Ercole Castelfranco Calcio 6 X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) V Marco Ciardelli Terricciola 1975 6 IX

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 13 (1) I Gabriele Giannini Golena d’Arno 10 II Jones Bohuam San Frediano Calcio 9 III Mirko Nastasi Golena d’Arno 8 (1) IV Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 8 (4) V Abdelkrim Bouragba Lajatico 7 VI Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 7 VII Alessio Gioli Scintilla 1945 7 VIII Davide Pettenon Marinese 1925 7 (1) IX Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 6 X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 13 (6) I Alessio Cardini Marciana 2.0 7 II Claudio Paja Santacroce calcio 7 (4) IV Andrea Brogi Via di Corte 6 VI Andrea Altamura Stella Rossa 6 VII Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 6 VIII Filippo Marchetti La Fornace 6 IX

