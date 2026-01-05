Written by Gennaio 5, 2026 12:30 pm Calcio dilettanti

Samuele Rosato del Ponteginori 1929 ancora primo fra i bomber nostrani con 13 reti

Pisa (lunedì, 5 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 5 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco11 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco9II

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166V

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato9 (1)I
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini7IV
Pietro MoriStella Rossa6V
Enxo LiciFornacette Casarosa6 (3)IX
Mirko MaccariStella Rossa6 (3)X

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica11 (1)I
Francesco Cacciapuoti Selvatelle9V
Matteo FondelliPomarance7VII
Vincenzo PassalacquaPomarance7VIII
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio5IX

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio11I
Marco PuccioniCapanne Calcio 198910 (2)II
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio8 (1)III
Mario BuhneCorazzano8 (2)IV
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7V
Alessandro BiancoCrespina Calcio7 (1)VI
Eugenio SkhurtiLa Corte7 (1)VII
Gregorio Lombardi Crespina Calcio6VIII
Alessio MorettiCrespina Calcio 6IX
Alessandro ErcoleCastelfranco Calcio6X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)V
Marco CiardelliTerricciola 19756IX

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192913 (1)I
Gabriele GianniniGolena d’Arno10II
Jones BohuamSan Frediano Calcio9III
Mirko NastasiGolena d’Arno8 (1)IV
Francesco BertiniMontefoscoli Calcio8 (4)V
Abdelkrim BouragbaLajatico7VI
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio7VII
Alessio GioliScintilla 19457VIII
Davide PettenonMarinese 19257 (1)IX
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP6X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200513 (6)I
Alessio CardiniMarciana 2.07II
Claudio PajaSantacroce calcio7 (4)IV
Andrea BrogiVia di Corte6VI
Andrea AltamuraStella Rossa6VII
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra6VIII
Filippo MarchettiLa Fornace6IX

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Gennaio 5, 2026
