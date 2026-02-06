Verona – Pisa da dentro o fuori: al Bentegodi si sfidano le ultime della classe. La presentazione del match

Written by admin• 8:34 am• Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Non c’è spazio per le vie di mezzo, questa sera Verona e Pisa si giocano tantissimo questa sera (ore 20.45) nell’anticipo della 24esima giornata del campionato di serie A. Chi riuscirà ad avere la meglio potrà ancora sperare, chi perde inizierà a mettere un piede in serie B. I due tecnici Sammarco e Hiljemark, entrambi subentrati dopo gli esoneri di mister Zanetti e Gilardino hanno un compito arduo ma sembrano aver preparato al meglio le loro squadra a questa importante sfida.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Il nuovo tecnico Oscar Hiljemark ritrova Caracciolo che recupera dalla botta al ginocchio. Illing-junior si unisce al gruppo dopo l’arrivo del transfer, Juan Cuadrado torna tra i convocati. Restano a casa Semper, Vural, Denoon e Albiol. Si va verso il 3-4-2-1. Tra i opali ci sarà ancora Scuffet. Il trio difensivo potrebbe essere formato da capitan Caracciolo, Canestrelli e Bozhinov. Sulla linea mediana al fianco di Aebischer (in diffida) potrebbe debuttare Loyola. Sugli esterni la conferma di Touré a destra e ballottaggio sulla corsia mancina tra Angori e Illing-junior. In attacco alle spalle dell’unica punta Durosinmi, Moreo e Tramoni potrebbero partire dal primo minuto.

QUI VERONA. Il tecnico Paolo Sammarco orfano dello squalificato Sarr ripartirà dal 3-5-2 ereditato da mister Paolo Zanetti. Tra i pali Montipò è il prescelto sull’ex nerazzurro Simone Perilli. In difesa non ci saranno Bella Kotchap e Valentini infortunati, quindi il tecnico gialloblù punterà su Nelsson, Slotsager e il nuovo acquisto Edmundsson. A centrocampo ballottagio Lovric – Al-Musrati, con la conferma del capitano Serdar e Bernade sulla linea mediana. Sugli esterni potrebbero trovare spazio invece Bradaric e Frese. In attacco accanto ad Orban ballottaggio tra Mosquera e l’attaccante scozzese Kieron Bowie.

VERONA – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 19 Slotsager, 15 Nelsson, 5 Edmundsson; 12 Bradaric, 8 Serdar, 73 Al-Musrati, 24 Bernede, 3 Frese; 16 Orban, 18 Bowie. A disp. 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 26 Popovic, 70 Fallou, 4 Lovric, 11 Akpa-Akpro, 14 Lirola, 21 Harroui, 36 Niasse, 41 Isaac, 25 Mosquera, 90 Vermesan. All. Paolo Sammarco.

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet, 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 2 Bozhinov; 15 Touré, 35 Loyola, 20 Aebischer, 3 Angori; 32 Moreo, 10 Tramoni; 17 Durosinmi. A disp. 12 Nicolas, 34 Guizzo, 6 Marin, 7 Leris, 8 Hojholt, 9 Meister, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 19 Illing-junior, 23 Stengs, 26 Coppola, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 81 Stojilkovic, 99 Lorran. All Oscar Hiljemark.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 2 (Ass. Baccini – Colarossi). Quarto uomo: Massimi. VAR Nasca AVAR Di Bello

Last modified: Febbraio 6, 2026