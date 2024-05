Venerdì 31 Maggio “Salvarsi” di Simone Birindelli presso la galleria dello spazio Cineplex. Parte il progetto #libriconilcuore

Scritto da admin• 8:03 am• Pisa, Cultura

PONTEDERA – La casa del cuore, progetto di iniziative sociali su varie tematiche, propone #libriconilcuore – rassegna letteraria – che prevede una serie di appuntamenti dedicati alla conoscenza di autori, e volti alla promozione di vari generi letterari, nonché una destinazione a scopi sociali.

Il primo incontro si tiene Venerdì 31 Maggio alle ore 18, presso la galleria all’interno dello spazio Cineplex a Pontedera, con la presentazione del libro “Salvarsi” di Simone Birindelli – edito da Di Leandro & Partners. La rassegna è organizzata in collaborazione con Pisanews, Media Partner dell’evento.

Salvarsi è una raccolta di poesie che esplora temi universali quali l’amore, la perdita, la

speranza e la resilienza, fino ad arrivare alla salvezza dell’essere umano.

L’autore, Simone Birindelli, è un poeta emergente che ha già ottenuto diversi riconoscimenti per il suo stile unico e toccante. Dialoga con l’autore, il giornalista Antonio Tognoli, Direttore di Pisanews. Durante la serata, saranno recitati alcuni brani delle liriche che fanno parte della raccolta, dalla bravissima Margherita Locatelli, attrice di teatro e cantante, mentre l’autore condividerà con il pubblico il processo creativo che lo ha portato alla nascita delle sue poesie.

La rassegna #libriconilcuore destina – in accordo con autori ed editori – parte delle royalties ed eventuali donazioni che dovessero pervenire durante ogni singola presentazione a progetti sociali, attraverso associazioni, famiglie, cittadini, insomma una grande gara di solidarietà, in collaborazione con diversi partner, tutti uniti per un solo scopo. “Crediamo fermamente che i valori di cultura e arte possano essere strumento di cambiamento sociale” ci dicono dall’organizzazione, “siamo entusiasti di poter contribuire a una causa così importante, perché toccheremo tantissimi argomenti durante questa maratona, in fondo anche sensibilizzare, oltre che donare, è un’azione terapeutica e benefica, soprattutto di coinvolgimento di tutte le fasce sociali. Invitiamo tutti gli amanti dei libri e gli autori che volessero realizzare un incontro

all’interno della rassegna, a contattarci, per creare una serata speciale e sostenere insieme a noi un progetto che l’autore stesso sceglierà”.

Simone Birindelli, per questo primo incontro, che di fatto chiude Il Maggio dei Libri, ha scelto di sostenere un’associazione sul territorio, Talenti Autistici APS, un sodalizio che realizza tantissimi progetti per bimbi e ragazzi autistici, unitamente alle famiglie. Interviene durante l’incontro, Sara Frediani, Presidente dell’Associazione, che illustrerà i tantissimi progetti in atto e quelli già realizzati. La rassegna cerca sponsor, anche partendo da questo primissimo incontro, ci sono tanti modi per partecipare come sostenitori.

Se vuoi sostenere il progetto, o vuoi realizzare una singola tappa o ancora vuoi effettuare una donazione acquistando i libri, scrivi a progettocasadelcuore@gmail.com

-Se vuoi prenotare la tua copia con dedica, scrivi all’autore a simonebirindelli2004@yahoo.it

-Se vuoi contattare l’Editore scrivi a info@dileandro.it

-Se hai una location e vuoi ospitare una tappa, scrivici a progettocasadelcuore@gmail.com



