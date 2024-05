Matteo Trapani (PD): “Tante criticità nel quartiere di Porta a Mare”

Scritto da Antonio Tognoli• 8:09 am• Pisa, Politica

PISA – “Nelle scorse settimane insieme ad alcuni cittadini siamo andati a fare un sopralluogo a Porta a Mare per verificare alcune criticità”, afferma Matteo Trapani consigliere di minoranza del Pd in Consiglio Comunale.

“In particolare, le segnalazioni riguardavano alcune zone che ad oggi necessitano di interventi. Una su tutte è la situazione che riguarda Via Aldo Moro e che ad oggi risulta assai critica. Solo qualche giorno fa, a seguito di tre interrogazioni, sono state fornite delle risposte non del tutto soddisfacenti. Il parcheggio adiacente al Parco, recentemente posto a pagamento, risulta in uno stato critico, privo di pavimentazione e difficilmente utilizzabile. PISAMO si è impegnata a trovare i fondi necessari per i lavori. Altra criticità riguarda la mancanza di pannelli fono assorbenti vicino alla ferrovia. Apprendiamo dalla risposta che l’amministrazione si era completamente scordata della questione e che solo dopo 10 giorni dal deposito della nostra interrogazione è stata contattata RFI per conoscere tempistiche e modalità. Restano fuori ancora molto problemi come lo stato di degrado del parchetto, la mancanza di marciapiedi e la mancanza di illuminazione nella zona. Tutto interventi urgenti che quel quartiere non può più aspettare”, conclude Trapani.

Last modified: Maggio 19, 2024