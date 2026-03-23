Venerdì 27 aprile concerto inaugurale del Festival Fanny Mendelssohn

Written by Redazione• 6:04 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – Si apre venerdì 27 marzo, nella suggestiva cornice di Palazzo Blu, la tredicesima edizione del Festival Internazionale Fanny Mendelssohn MusikArte, rassegna organizzata dall’Associazione Musicale Fanny Mendelssohn con il fondamentale sostegno di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, e il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina e Vicopisano.



La serata inaugura con un programma costruito attorno alla missione fondante del

Festival: restituire visibilità alle compositrici che la storia ha a lungo ignorato. Sul palco la violoncellista Cecilia Radić e il pianista Luigi Tanganelli aprono con la Sonata in Re

maggiore Op. 17 di Luise Adolpha Le Beau, proseguono con la Romanza di Clara

Schumann e concludono con la Sonata in Fa maggiore Op. 6 di Richard Strauss — un

accostamento che rivela quanto quelle due donne fossero pienamente parte del loro

tempo, capaci di dialogare da pari con i compositori che la storia ha sempre celebrato.

Cecilia Radić, violoncellista italiana di origine croata, è tra le interpreti più apprezzate

della sua generazione: vincitrice del “Premio Stradivari-Roberto Caruana” nel 1996, ha

calcato i palcoscenici del Teatro alla Scala, del San Carlo di Napoli, del Festival MITO e di Ravello, lavorando con Salvatore Accardo — del cui Quartetto è membro stabile dal 2013 — Bruno Giuranna, Isabelle Faust e David Finckel. È primo violoncello dell’Orchestra da Camera Italiana e docente al Conservatorio di Torino e al Royal Northern College of Music di Manchester. Al pianoforte Luigi Tanganelli, carismatico artista di lunga carriera internazionale che ha suonato con orchestre in Europa, Stati Uniti e Giappone, e insegna al Conservatorio di Perugia.



A termine del concerto, un momento insolito: il Finale Dolce, una degustazione in tre

movimenti dedicata alla compositrice Le Beau, a cura di Zanobini Pasticceria.

Il Festival, che si articolerà in diciotto appuntamenti fino al 21 maggio, è reso possibile

anche dalla generosità dell’ADSI — Associazione Dimore Storiche Italiane, i cui soci

aprono le porte delle loro ville al pubblico, trasformando patrimoni privati in una risorsa condivisa per la cultura del territorio, senza alcun onere per la colletività.

Un ulteriore ringraziamento ai nostri sponsor: Confartigianato Imprese Pisa e Mercatopoli.

Biglietti: intero 15 euro, soci Unicoop Firenze 13 euro.

Prenotazioni: tel. 347 6371189 – 347 8509620,

associazionefanny@gmail.com – www.fannymendelssohn.eu

Last modified: Marzo 23, 2026