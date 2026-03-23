Referendum. Diego Petrucci (Fdl): “Persa un’occasione”

Written by Redazione• 5:54 pm• Pisa, Politica

PISA – Il vicepresidente del Consiglio regionale toscano e consigliere regionale FdI Diego Petrucci commenta l’esito del referendum.

“Era giusto provarci. Il nostro obiettivo resta cambiare l’Italia e non ci tiriamo indietro. Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare la Nazione, ma rispettiamo la sovranità popolare. Il Governo ha onorato il programma elettorale rimettendo la scelta ai cittadini. Ora le prossime settimane siano di approfondimento e riflessione su cosa non ha funzionato, in particolar modo nella nostra Regione“, conclude Diego Petrucci.

Last modified: Marzo 23, 2026