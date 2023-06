Venerdì 16 giugno la Luminaria al Giardino La Nunziatina

Scritto da admin• 9:37 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – La Nunziatina, in centro storico a Pisa, si conferma location della Luminaria 2023. Venerdì 16 giugno, dalle ore 18, il giardino ottocentesco di Palazzo Mastiani Brunacci tornerà ad accendersi di luci naturali. Bistrot e lounge bar accoglieranno pisani e turisti in un ambiente suggestivo, con accesso immediato ai lungarni, per partecipare direttamente agli eventi.

500 i lumini sulle biancherie realizzate per l’occasione, che faranno risplendere parte del Palazzo Mastiani Brunacci, le strutture del bar e il palco dell’arena estiva.

Sul maxishermo si potranno seguire la festa in città e i fuochi d’artificio, con la diretta televisiva di 50 Canale. In programma, prima e dopo i fuochi, il live acustico in duo, chitarra e voce, di Giulia Pratelli e Luca Guidi, con un repertorio di cover, brani italiani e internazionali da Lucio Dalla a Norah Jones, riproposti in chiave personale.

Il bistrot proporrà panini e ricette toscane, per un aperitivo o una cena a lume di candela. Nella drink list anche i nuovi cocktail ‘storici’ Mastiani, Brunacci, L’inconsolabile, La soprano, ispirati ai profumi del giardino: ai liquori si mixano nel bicchiere essenze,frutti e fiori, per omaggiare i protagonisti dell’era d’oro del palazzo pisano delle famiglie Mastiani e Brunacci.

Inizio evento: ore 18

Prenotazione tavolo: cell. 3487039623

Last modified: Giugno 12, 2023