Lo Spezia retrocede in serie B, Cagliari è festa serie A nel recupero al San Nicola

Scritto da admin• 9:40 am• Pisa SC

PISA – Lo Spezia perde per 3-1 a Reggio Emilia contro il Verona, mentre il Cagliari vince in extremis al San Nicola (1-0) con gol di Pavoletti vola in serie A, mentre il Bari rimane in serie B con tanti rimpianti. Manca ancora un verdetto per completare l’organico della prossima serie BKT. Quello della doppia sfida tra Foggia e Lecco che decreterà una promozione nel prossimo campionato cadetto, finale di andata martedì 13 giugno (in Puglia), ritorno domenica 18 giugno (in Lombardia).



Al momento sono queste le squadre che affronteranno il prossimo campionato di serie BKT 23-24: Ascoli, Bari, Catanzaro (promossa dalla Serie C), Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese (retrocessa dalla Serie A), Feralpisalò (promossa dalla Serie C), Modena, Palermo, Parma, PISA, Reggiana (promossa dalla Serie C), Reggina, Sampdoria (retrocessa dalla Serie A), Spezia (retrocessa dalla Serie A), Sud Tirol, Ternana e Venezia.

Last modified: Giugno 12, 2023