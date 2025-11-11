Venerdì 14 novembre la Giornata della Gentilezza a Pisa

Written by admin• 8:53 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

La Provincia inaugura una panchina viola al “Russoli” cittadino

PISA – Venerdì 14 novembre si svolgerà la Giornata della Gentilezza, organizzata dalla Provincia di Pisa, dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa e dal Comune di Pisa.

“Per quanto riguarda la Provincia di Pisa, nello specifico, abbiamo pensato a un gesto fortemente simbolico ovvero l’installazione di una Panchina viola, colore simbolo di questa giornata, in uno dei nostri plessi delle scuole secondarie di secondo grado, e nello specifico presso il Liceo Russoli“, spiegano il Presidente Massimiliano Angori e la Consigliera Provinciale con delega alla Gentilezza e alla Programmazione Scolastica, Maria Antonietta Scognamiglio. “L’inaugurazione della Panchina della Gentilezza darà il via alla Giornata e si svolgerà alle 9 presso il Liceo Russoli che ringraziamo per aver accolto con piacere questa nostra iniziativa. Siamo tutti e tutte invitati a questo momento altamente simbolico e significativo, peraltro all’interno di un plesso scolastico, in una società odierna in cui è importante far recuperare ai giovani e alle giovani i valori di un ritmo lento, legato proprio alla Gentilezza e alla solidarietà tra persone“.

A seguire sarà la volta della Lectio Magistralis del professor Ciro Conversano presso La Sapienza a cura del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa.

L’intervento avrà il titolo “Gentilezza e consapevolezza come competenze spirituali per il benessere relazionale“.

