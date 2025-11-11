Written by Novembre 11, 2025 8:53 am Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Venerdì 14 novembre la Giornata della Gentilezza a Pisa

HomePisa, Attualità, Eventi/SpettacoloVenerdì 14 novembre la Giornata della Gentilezza a Pisa

La Provincia inaugura una panchina viola al “Russoli” cittadino

PISAVenerdì 14 novembre si svolgerà la Giornata della Gentilezza, organizzata dalla Provincia di Pisa, dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa e dal Comune di Pisa.

Per quanto riguarda la Provincia di Pisa, nello specifico, abbiamo pensato a un gesto fortemente simbolico ovvero l’installazione di una Panchina viola, colore simbolo di questa giornata, in uno dei nostri plessi delle scuole secondarie di secondo grado, e nello specifico presso il Liceo Russoli“, spiegano il Presidente Massimiliano Angori e la Consigliera Provinciale con delega alla Gentilezza e alla Programmazione Scolastica, Maria Antonietta Scognamiglio. “L’inaugurazione della Panchina della Gentilezza darà il via alla Giornata e si svolgerà alle 9 presso il Liceo Russoli che ringraziamo per aver accolto con piacere questa nostra iniziativa. Siamo tutti e tutte invitati a questo momento altamente simbolico e significativo, peraltro all’interno di un plesso scolastico, in una società odierna in cui è importante far recuperare ai giovani e alle giovani i valori di un ritmo lento, legato proprio alla Gentilezza e alla solidarietà tra persone“.

A seguire sarà la volta della Lectio Magistralis del professor Ciro Conversano presso La Sapienza a cura del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa.

L’intervento avrà il titolo “Gentilezza e consapevolezza come competenze spirituali per il benessere relazionale“.

Last modified: Novembre 11, 2025
Previous Story
La Toscana ha una nuova Giunta regionale: ecco i nomi
Next Story
Il Cenaia ultimo baluardo alfeo nella coppa di categoria

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti