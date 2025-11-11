Grande partecipazione al “Pranzo rosso” di inizio tesseramento 2026 dell’Associazione La Rossa

Written by admin• 10:11 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione La Rossa.

“Circa un centinaio di persone ha partecipato domenica scorsa al “Pranzo rosso” di inizio tesseramento 2026 organizzato dall’Associazione La Rossa presso il Circolo Arci di Lari. L’iniziativa, a offerta libera, è stata accompagnata da numerosi interventi e momenti di confronto che hanno visto la partecipazione del Collettivo di Fabbrica Ex-GKN, dell’organizzazione giovanile Cambiare Rotta, del Collettivo Hurriya, del Fronte della Gioventù Comunista, del Movimento No Base, di No Valdera Avvelenata, dell’USB e di altri sindacati di base, oltre che di lavoratori in lotta, dai portuali di Livorno ai precari di Pisa. Un’occasione di dialogo e condivisione con diverse realtà sociali e politiche impegnate nelle recenti mobilitazioni, incentrata su temi come riarmo e spese militari, Palestina, tagli alla scuola e alla sanità, privatizzazioni, sfruttamento ambientale, democrazia, diritti di genere, precarietà e repressione del dissenso. Al termine del pranzo si è svolta l’assemblea delle socie e dei soci 2026 dell’Associazione La Rossa, durante la quale è stato presentato il bilancio delle attività dell’anno, annunciati i primi appuntamenti futuri e l’avvio dei lavori di sistemazione della nuova sede. L’incontro si è concluso con l’ingresso di tre nuovi consiglieri nel direttivo. Il prossimo impegno dell’associazione sarà la partecipazione allo sciopero del 28 novembre e alla manifestazione del 29, promossi dai sindacati di base. L’Associazione La Rossa ha espresso un ringraziamento a tutte le persone presenti, ai rappresentanti delle organizzazioni intervenute e ai numerosi volontari e volontarie che, con il loro contributo, hanno reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa.”, conclude il comunicato stampa.

