Venerdì 14 luglio a Tirrenia torna la Presa della Battigia

Scritto da admin• 9:08 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Torna il 14 luglio a Tirrenia, la Presa della battigia, un flash mob nazionale per focalizzare l’attenzione sulla necessità di avere più spiagge libere, per chiedere regole più trasparenti nell’assegnazione delle concessioni balneari e per una maggiore tutela ambientale.

“Le spiagge e il mare sono beni comuni, ma fino ad oggi sono stati sfruttati e cementificati, a discapito delle comunità e a beneficio di pochi privilegiati.

È arrivato il momento di riorganizzare il sistema delle concessioni demaniali marittime. L’Italia deve allinearsi alle normative che impongono criteri di qualità e di tutela ambientale e anche i Comuni devono fare la loro parte.È per questo che abbiamo deciso di rilanciare l’iniziativa nazionale “La presa della battigia”, organizzando anche sul litorale pisano un flash mob in spiaggia, per protestare contro il sistema anacronistico delle concessioni balneari. Noi siamo per un mare libero, senza padroni e senza barriere, che garantisca almeno il 50 per cento di spiagge libere, la tutela degli ambienti naturali e il rispetto del diritto di accesso e fruizione della spiaggia. La manifestazione è un’onda di protesta che approderà in numerose località costiere italiane, oltre che in Toscana, in Liguria, Emilia Romagna, nel Lazio, in Campania, Sicilia e Puglia. Tante realtà e tanti territori uniti in un momento di lotta per la libertà di vivere il mare senza padroni e senza cancelli. Per chi volesse partecipare all’evento di Tirrenia, il punto di ritrovo è alle 16:45 su viale del Tirreno, all’ingresso dell’Oasi Dune di Tirrenia. Percorreremo insieme un tratto di litorale per distribuire materiale informativo e capire anche quali sono le problematiche su cui lavorare per il futuro. Sarà un’occasione di incontro e sensibilizzazione, ma anche una festa collettiva. Vi aspettiamo!“, affermano da Una Cittè in Comune.

Last modified: Luglio 11, 2023