Presentate le nuove maglie del Pisa Sc in Logge di Banchi. Cetilar resta come main sponsor

PISA – Il sodalizio, ormai consolidato, tra due delle più importanti e conosciute realtà del territorio proseguirà e avrà ancora una volta il suo fiore all’occhiello nell’esposizione sui kit ufficiali da gara del Pisa Sporting Club del marchio Cetilar®, apparso per la prima volta nella fase finale della stagione 2019-2020.

Cetilar® sarà dunque il Main Sponsor per la stagione agonistica 2023-2024 che vedrà il Pisa Sporting Club ai nastri di partenza del campionato Cadetto. Un marchio prestigioso che impreziosirà ulteriormente i Kit Gara griffatiAdidas che sono stati presentati questo pomeriggio nella suggestiva cornice di Logge di Banchi.

“Il lancio delle nuove maglie è ormai una piacevole tradizione – questo il pensiero di Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa Sporting Club – così come il rapporto di partnership ma prima ancora di stima reciproca con PharmaNutra è diventato nel tempo il punto di partenza di ogni stagione agonistica. Proseguire il cammino comune, quindi, è un passaggio naturale per due realtà imprenditoriali che rappresentano nel migliore dei modi l’eccellenza del nostro territorio. Per noi è un vanto portare sulle nostre maglie il marchio Cetilar®, così come sono convinto che per PharmaNutra rappresenti un prestigio legare il proprio brand al nostro glorioso sodalizio”.

“Il Pisa Sporting Club è un’eccellenza e rappresenta un valore fondamentale per la città: siamo quindi molto contenti di continuare ad essere al fianco della società presieduta da Giuseppe Corrado anche per la prossima stagione agonistica, con il nostro brand Cetilar®in evidenza sulle maglie nerazzurre. L’obiettivo è proseguire il percorso iniziato tre anni fa, lavorando insieme alla ricerca di un continuo miglioramento, che ci auguriamo possa portare grandi soddisfazioni alla squadra e ai suoi appassionati tifosi”, spiega Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra S.p.A., che non manca di sottolineare come il 2023 sia una vera e propria pietra miliare della storia dell’azienda, tra la ricorrenza del ventennale dalla fondazione, l’apertura della filiale americana PharmaNutra USA, l’inaugurazione della nuova sede a San Rossore, ormai sempre più vicina, e il lancio di Cetilar® Nutrition, la nuova linea di prodotti dedicata alla nutrizione degli sportivi.

Nata come linea di prodotti dedicati al benessere di muscoli e articolazioni a base di Esteri Cetilati (CFA), un brevetto esclusivo di PharmaNutra declinato nelle versioni Crema, Patch, Tape e Oro, dallo scorso marzo Cetilar® è anche Nutrition, una nuova linea di prodotti dedicata alla nutrizione e al miglioramento della performance dell’atleta agonista, frutto di anni di studi in ambito nutrizionale che l’azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte ha portato avanti grazie alle sue tecnologie e ai suoi brevetti.

