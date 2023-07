Guasto sulla rete idrica: disagi a Coltano e lungo l’Aurelia

Scritto da admin• 10:05 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel Comune di Pisa, martedì 11 luglio, sono in corso forti abbassamenti della pressione idrica e temporanee mancanze d’acqua a Coltano e presso le utenze poste lungo l’Aurelia nel tratto compreso tra lo svincolo di Coltano e il confine con Livorno.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, che sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati a scomparire in breve tempo, è al momento previsto per le ore 15. Eventuali e significativi prolungamenti dei lavori saranno resi noti con successivo comunicato.

Per limitare i disagi agli utenti coinvolti, è in corso di allestimento un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte collocata nel centro di Coltano. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​

Last modified: Luglio 11, 2023