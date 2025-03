Vela. Si rinnova il Consiglio direttivo dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa

Written by admin• 2:42 pm• Pisa, Sport

PISA – Nell’assemblea di sabato 22 marzo i soci del Club pisano eletto hanno il nuovo Consiglio direttivo per il prossimo quadriennio olimpico (2025/2028).

Assemblea molto partecipata e che ha visto la riconferma di buona parte del consiglio uscente con l’ingresso di due nuovi consiglieri: Gennaro Capparelli e Alessandro Pulina. Confermati: Andrea Bartelloni, David Carpita, Ugo Faraguna, Roberto Lacorte, Gherardo Martini, Alessandro Orsucci e Gianluca Romoli. Terminate le operazioni legate all’elezioni e dopo lo scrutinio delle schede, Roberto Lacorte, presidente uscente dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa ha ringraziato i presenti e in particolare i due consiglieri che non si sono ripresentati: Federico Bacci e Giampiero Intrieri. Specialmente per il primo ha avuto parole di apprezzamento per la sensibilità dimostrata di fronte a nuovi impegni di lavoro ma che rimarrà attivo e presente come fotografo ufficiale del Club.

Il nuovo Consiglio si è subito riunito per la nomina delle cariche istituzionali che hanno visto riconfermati all’unanimità Roberto Lacorte come presidente, Andrea Bartelloni, vicepresidente, Gianluca Romoli, Direttore sportivo e Gherardo Martini, segretario-economo cassiere. I nuovi consiglieri, Capparelli e Pulina, hanno manifestato la loro piena disponibilità a portare nuove esperienze e una nuova spinta per le molte iniziative già in cantiere.

