Maltempo in Toscana: allerta gialla fino a lunedì 24 marzo

3:28 pm• Attualità, Pisa

PISA – E’ segnalato con codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore lo scenario di criticità previsto nelle prossime ore e fino alle ore 8 di lunedì 24 marzo.

Secondo il bollettino emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale i territori interessati sono prevalentemente nella parte nord ovest e centrale della Toscana. In particolare l’allerta gialla è prevista lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. La particolare attenzione è dovuta anche agli effetti al suolo degli eventi franosi dei giorni scorsi Per oggi sono previste piogge sparse e temporali isolati nelle zone interne con possibili rovesci in tarda serata sulla Lunigiana. Domani si attendono precipitazioni sparse in nottata , più probabili a nord ovest e sulle province meridionali del grossetano, senese e basso aretino. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Last modified: Marzo 23, 2025