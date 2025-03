Lunedì 24 marzo il Consiglio Comunale a Pisa

Written by admin• 6:47 pm• Pisa, Politica

Si parlerà del nuovo contratto tra il Comune di Pisa e la Sepi

PISA – Il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Pisa e la Sepi (a quest’ultima verrà affidato, tra l’altro, la gestione degli impianti pubblicitari) sarà al centro della discussione della prossima seduta del Consiglio Comunale in programma, come comunicato dal Presidente della stessa assemblea cittadina, Alessandro Bargagna, lunedì prossimo 24 Marzo, a partire dalle 14,30.

Questo importante tema sarà illustrato e introdotto dal Sindaco di Pisa, Michele Conti. Successivamente, sarà posta in votazione una delibera relativa ai cosiddetti debiti fuori bilancio, ovvero debiti che non vengono considerati all’interno della struttura classica del bilancio comunale e che non concorrono quindi alla determinazione del risultato dell’amministrazione come quelli che derivano, ad esempio, dalle sentenze esecutive.

Come di consueto, anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà aperta da alcuni question time come quello presentato dal consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone) sul varco tra le “Gondole” e la pista ciclabile di via Zamenhof (gli risponderà l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli) o come quello presentato dal consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) su un parcheggio in zona Aereporto (gli risponderà, anche a questo, l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli).

La seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà il prossimo 31 Marzo.

