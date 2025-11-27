Vela. Rush finale nel week-end per la manche invernale della 151 Winter Series

Written by admin• 4:58 pm• Pisa, Sport

PISA – Le condizioni meteorologiche hanno influenzato negativamente lo svolgimento delle prime prove della manche invernale delle 151 Winter Series 2025-2026 che si disputano nelle acque del nostro Litorale.

Due giornate di regate sono state rinviate per allerta meteo che ha impedito alle imbarcazioni iscritte al campionato di uscire dal Porto di Livorno dove sono ospitate alla banchine dello Yacht Club Livorno.

Sabato 29 e domenica 30 novembre sarà pertanto decisivo per le classifiche con le imbarcazioni attese alle giornate conclusive con almeno quattro prove per recuperare e consentire un campionato all’altezza delle aspettative. Anche perché, questa edizione, vede un numero importante di iscritti con imbarcazioni ed equipaggi di alto livello. Tutto pronto e che il meteo ci assista.

FOTO FEDERICO BACCI

Last modified: Novembre 27, 2025