In ricordo di Carla Carlesi: la Democrazia Cristiana pisana saluta una figura simbolo di impegno e lealtà

PISA – L’Associazione Scudo Crociato – Memoria Storica della Democrazia Cristiana ricorda con profonda commozione Carla Carlesi, scomparsa nelle ultime ore, già ultima Coordinatrice Provinciale del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana e apprezzata consigliera comunale di Castelfranco di Sotto.

“Carla è stata una figura di grande serietà e competenza – dichiara il presidente Giovanni Garzella – capace di distinguersi sia dai banchi dell’opposizione sia nei ruoli di responsabilità amministrativa ricoperti nel suo Comune“.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti all’Associazione da parte di amici ed ex colleghi di partito.

Paolo D’Addario la ricorda come “appassionata nell’impegno politico, sempre preparata, leale con amici e avversari, determinata e a tratti tagliente nel confronto, animato da profondo rispetto delle Istituzioni”.

Paolo Vallini ne conserva «un ricordo affettuoso», mentre Patrizia Ciampi la definisce «persona preparatissima e grande maestra”. Per Fabio Taglioli «è stata un punto di riferimento della DC per molti anni. Ciao Carla, ti ricordiamo con affetto e piangiamo la tua scomparsa”.

Luca Battistini esprime dolore per la perdita: «Carla era la figliastra di Giuseppina Battistini, sorella di mio padre, a cui era molto legata. La ricordo schietta, combattiva, una persona perbene. Una fibra forte che la malattia e l’età avevano purtroppo piegato». Rodolfo Pastore aggiunge: “La ricordo con grande affetto. Una donna tenace e giusta”.

Per Gabriele Toti, che la conobbe agli inizi del suo percorso politico, “Carla è stata una presenza familiare, consigliere comunale DC fino al 1995: decisa, determinata, schietta e molto combattiva. Che la terra le sia lieve”. Piero Pizzi sottolinea come fosse “una dirigente DC stimata da tutti, leale, preparata, coerente nei valori del cattolicesimo democratico. Una bella persona, a cui volevo bene”.

“Una notizia che non avrei mai voluto ricevere – scrive Pino Calò – ho condiviso con lei un lungo tratto di strada nella DC e nelle istituzioni di Castelfranco. Sarò presente al suo funerale, dove l’amministrazione comunale porterà il proprio omaggio”.

Carlo Dolci la ricorda come “fervente esponente democristiana, molto attiva nel movimento femminile e a lungo consigliera comunale. Ci lascia una testimonianza difficile da eguagliare nella politica di oggi“.

Chiude il coro degli affetti il messaggio di Anna Maria Pieruccetti, che invia «un forte abbraccio nel ricordo di Carla».

