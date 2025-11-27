Il Sindaco Conti nomina Dino Dringoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa

Written by admin• 5:01 pm• Pisa, Politica

PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato oggi pomeriggio l’atto di nomina di Dino Dringoli come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa. Subentra ad Alessandro Carugini, che ha rassegnato le proprie dimissioni.

La scelta di Dringoli arriva in considerazione della sua esperienza professionale e delle competenze maturate nel corso della sua attività, ritenute particolarmente adeguate a sostenere il percorso di crescita e programmazione del Teatro. Con questa nomina viene assicurata la piena operatività del Consiglio di Amministrazione, organo centrale per la gestione e lo sviluppo delle attività culturali della Fondazione. Il mandato del nuovo consigliere avrà durata fino all’approvazione del bilancio 2027.

Il Sindaco Conti ha espresso un augurio di buon lavoro a Dringoli, sottolineando l’importanza del ruolo che il Teatro di Pisa riveste nella vita culturale della città e la volontà dell’Amministrazione di continuare a sostenerne la programmazione artistica e la valorizzazione del patrimonio teatrale.

