Vecchiano Civica presenta una mozione sul ponte di Filettole “Filettole non può attendere”

VECCHIANO- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare di Vecchiano Civica.

“Un territorio attraversato da fiumi dovrebbe avere come priorità la manutenzione dei ponti che collegano le sue sponde, e questo vale anche per la Provincia di Pisa. Il ritardo nell’apertura del ponte sulla Botte, che unisce Calcinaia e Vicopisano, è emblematico, ma oggi vogliamo concentrarci sul nostro Comune, Vecchiano. Da anni i cittadini, soprattutto di Filettole, subiscono limitazioni negli spostamenti a causa della riduzione del senso di marcia del ponte di via di Ripafratta sul Fiume Serchio, ora regolato da un semaforo per via della presenza di new jersey in cemento che ne restringono la carreggiata, e della recente chiusura completa del ponte sull’Ozzeri per problemi strutturali. Per questo, come gruppo consiliare “Vecchiano Civica”, abbiamo presentato una mozione che impegna Sindaco e Giunta a sollecitare la Provincia di Pisa e il suo Presidente alla ristrutturazione urgente dei ponti sul Serchio e sull’Ozzeri, per garantire la riapertura completa di una viabilità essenziale per la nostra comunità. Confidiamo nel sostegno di tutti i gruppi consiliari e invitiamo i cittadini a seguire i lavori del prossimo consiglio comunale, giovedì 3 luglio alle 17, nella sala del Consiglio di Vecchiano.“, concludono Roberto Sbragia, Angela Baldoni, Stefano Dini, Mario de Luca

