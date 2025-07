Assenza di dirigente per la Direzione “Sociale – Disabilità”: La Città delle Persone e Sinistra Unita interrogano la Giunta sul futuro del settore dopo l’uscita dalla Società della Salute

Written by admin• 4:38 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli e di Sinistra Unita per Pisa Luigi Sofia in merito alla dirigenza mancante per la direzione “Sociale e Disabilità” del Comune di Pisa dopo l’uscita dalla Società della Salute.

“I gruppi consiliari La Città delle Persone e Sinistra Unita per Pisa hanno presentato due question time collegati per chiarire le criticità riguardanti la mancata nomina del dirigente della nuova Direzione “Sociale – Disabilità” e i ritardi nell’attivazione della macrostruttura prevista per il 15 luglio 2025.

Le interrogazioni nascono dall’esito negativo della selezione pubblica per un dirigente amministrativo a tempo determinato (art. 110, c.1 D.Lgs 267/2000), dopo la rinuncia dell’unica candidata indicata dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento è stato disposto il rinvio a una nuova selezione. Viene inoltre ricordata la precedente revoca della procedura di mobilità volontaria (Atto Dirigenziale n. 1029 del 30/05/2025), senza motivazioni pubbliche soddisfacenti, già oggetto di dubbi in un question time precedente.

“Siamo molto preoccupati per questa improvvisazione e per il vuoto organizzativo che accompagna la transizione dall’uscita dalla Società della Salute – dichiarano Paolo Martinelli (La Città delle Persone) e Luigi Sofia (Sinistra Unita per Pisa) – si tratta di un settore strategico, fondamentale per rispondere ai bisogni delle famiglie più fragili. Per questo chiediamo risposte chiare e certezze dall’amministrazione.”

Nel dettaglio, La Città delle Persone chiede se è previsto un ulteriore slittamento oltre il 15 luglio 2025 per l’attivazione della nuova macrostruttura “Sociale – Disabilità”. Sinistra Unita per Pisa domanda invece quando sarà nominato e operativo un nuovo dirigente per la Direzione, con il compito di gestire la complessa uscita del Comune dalla Società della Salute.

L’assessora Porcaro ha risposto che la nuova selezione si concluderà presumibilmente non prima di metà settembre e che la nuova Direzione non potrà partire prima della nomina del dirigente.

“Questa situazione mette a rischio servizi essenziali e crea difficoltà a famiglie e gestori, a causa della mancanza di programmazione e di simulazioni, nonostante mesi di rassicurazioni vuote. Dal 1° luglio alcuni servizi sull’alta marginalità passeranno al Comune, altri seguiranno nei prossimi mesi, tutti entro il 1° gennaio. Inoltre, al sindaco era già stato comunicato l’esito con gli idonei il 23 maggio, ma si è atteso un mese per arrivare a un risultato negativo” concludono Sofia e Martinelli.

Last modified: Luglio 2, 2025