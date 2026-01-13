Valorizzazione del territorio e sostegno alle attività: Confcommercio e Ccn di Calci incontrano la sindaca

Written by admin• 1:24 pm• Calci, Attualità

CALCI – Si è tenuto un proficuo incontro tra il direttivo di Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale di Calci con l’amministrazione comunale di Calci, rappresentata dalla sindaca Valentina Ricotta e dall’assessore alle Attività produttive Fabio Mencarelli. Presenti per Confcommercio Provincia di Pisa il coordinatore sindacale Luca Favilli e la referente territoriale Elisabetta Pasquinucci, insieme al Ccn di Calci rappresentato dalla vicepresidente Claudia Cucurachi e Alessandra Lovisi.

“Con l’inizio del nuovo anno l’incontro è stato importante per confermare il sostegno dell’amministrazione alle attività di vicinato, negozi e pubblici esercizi che costituiscono un elemento fondamentale per la vivibilità e l’attrattività del territorio e per il tessuto commerciale del centro storico e dell’intero territorio comunale” afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli “Il 2025 è stato l’anno del rilancio per il Centro Commerciale Naturale di Calci, con un nuovo consiglio direttivo e nuove energie che hanno permesso di organizzare tante iniziative di successo, apprezzate dall’intera comunità. Questo è stato possibile grazie allo straordinario impegno dei commercianti, che meritano un plauso per i risultati ottenuti in quello che è stato un vero e proprio anno zero. Se vogliamo continuare anche nel 2026 a far crescere le attività e il territorio è fondamentale poter contare ancora sul pieno sostegno dell’amministrazione comunale, finora mai venuto meno”

“Il supporto del Comune sarà fondamentale in vista delle prossime iniziative ed eventi in programma nel 2026, e più in generale per proseguire il percorso di rilancio del commercio iniziato ormai più di un anno fa” dichiara il presidente del Commerciale Naturale di Calci Antonio Del Galdo “Ringraziamo la sindaca Ricotta e l’assessore Mencarelli per la disponibilità dimostrata, da parte nostra assicuriamo il massimo impegno per la valorizzazione e la promozione di Calci. Crediamo molto nel nostro territorio e siamo sicuri che solo facendo squadra possiamo ottenere dei risultati, con l’obiettivo di lavorare insieme per far conoscere le eccellenze di Calci, attrarre più turisti e intercettare i tanti visitatori che frequentano il territorio”.

