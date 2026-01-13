Intervento tecnico-operativo sulla S.G.C. FI-PI-LI: operazioni di svuotamento serbatoio GNL presso l’area di servizio

Written by admin• 1:22 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pontedera

PONTEDERA – È in corso un intervento tecnico-operativo presso l’area di servizio situata al km 56 + 875 della S.G.C. FI-PI-LI (corsia Ovest), finalizzato allo svuotamento di un serbatoio criogenico di GNL (Gas Naturale Liquefatto).

L’operazione, avviata su richiesta dell’azienda proprietaria dell’impianto, vede impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Pisa con il supporto del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della Toscana e di quello proveniente dal Comando di Venezia.

Presente anche il personale Vigili del Fuoco del Comando di Pisa per la garanzia del presidio antincendio costante durante tutte le fasi del lavoro. Le procedure prevedono la bruciatura in torcia del prodotto residuo all’interno del serbatoio e tali operazioni sono state accuratamente pianificate in stretto accordo con la Prefettura, i Comuni di Pontedera e Ponsacco, la Provincia di Pisa, le Forze dell’Ordine, ARPAT, AVR e il servizio 118.

L’intera area di servizio rimarrà chiusa fino al termine delle operazioni, mentre il traffico veicolare lungo la FI-PI-LI non subirà variazioni o blocchi; in via precauzionale per tutta la durata delle operazioni sarà presente anche il personale sanitario del 118.

L’intervento non comporta effetti di rilievo né sull’ambiente né sulla popolazione circostante. Al fine di non creare disagi alla circolazione veicolare, si invitano la cittadinanza e gli utenti stradali a non soffermarsi nelle zone limitrofe a quelle interessate dall’intervento. L’area di servizio di Pontedera Nord in direzione Pisa – Livorno, rimarrà pertanto chiusa fino al termine delle operazioni.

