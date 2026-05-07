Valdera, tornano gli incontri per neo genitori: al via il percorso “Insieme nei primi 1000 giorni”

Written by Redazione• 10:09 am• Bientina, Attualità, Pontedera

BIENTINA – Ripartono nei prossimi giorni gli incontri gratuiti dedicati ai genitori con figli da 0 a 2 anni promossi dai Consultori della Valdera nell’ambito del percorso “Insieme nei primi 1000 giorni”. Un ciclo di appuntamenti pensato per accompagnare le famiglie nei primi anni di vita dei bambini, affrontando temi educativi, sanitari e relazionali con il supporto di professionisti esperti.

Gli incontri si svolgeranno a Bientina, nella palestra sede delle Cure intermedie in via Don Silvano Falaschi.

Il primo appuntamento è in programma sabato 9 maggio, dalle 10 alle 12, con “Aggiungi un posto a tavola”, dedicato allo svezzamento e alle buone pratiche per un’alimentazione sana e condivisa in famiglia.

Il calendario proseguirà:

sabato 23 maggio con “Libri e device”, incontro sui benefici della lettura precoce e sull’uso degli strumenti tecnologici;

sabato 6 giugno con “Essere padre oggi”, dedicato al ruolo paterno e alla costruzione del legame con il bambino;

sabato 20 giugno con “Bambini sicuri”, appuntamento pratico su disostruzione pediatrica e sicurezza domestica e in auto;

mercoledì 24 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, con “Il viaggio IAN continua”, confronto con il pediatra sulle patologie più frequenti nei primi anni di vita.

“Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa per i genitori di acquisire strumenti utili, confrontarsi con professionisti e condividere esperienze in una fase delicata e fondamentale come quella dei primi mille giorni di vita”, sottolinea Patrizia Scida, responsabile dei Consultori.

Per informazioni è possibile contattare il Consultorio Valdera al numero 0587 273738 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13.30) oppure scrivere a consultoriovde@uslnordovest.toscana.it.

Last modified: Maggio 7, 2026