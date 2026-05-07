Al via la stagione del Beach Soccer: tutte le date e le gare del Lenergy Pisa

Written by Redazione• 9:21 am• Pisa, Sport

PISA – La stagione del Beach Soccer ormai è alle porte. La Prima squadra ha già iniziato a calcare la sabbia dell’Orange Beach di Tirrenia, da qualche giorno e va via via definendosi il calendario degli impegni del Lenergy Pisa Beach Soccer sia per la Prima Squadra che sarà impegnata nel campionato di serie A, sia per l’Under 20.

di Antonio Tognoli

La Poule Scudetto prenderà il via il 30 maggio contro il Cagliari nella tre giorni a Castelsardo che sarà completata dalle sfide con We Beach Catania e Genova. Il 2 giugno sempre a Castelsardo è in programma la finalissima della SuperCoppa di serie A contro il Napoli. Dopo l’impegno contro i partenopei prenderà il via la Euro Winners Cup a Nazarè dall’8 al 14 giugno.

Il gruppo nerazzurro dopo l’impegno europeo si trasferirà a Terracina nel recupero della quarta giornata contro il Napoli, per poi affrontare dal 18 al 21 giugno le gare della Coppa Italia di serie A. Successivamente dal 10 al 12 luglio le sfide a Praia a Mare contro Iccierre Lamezia, Samb e Città di Milano, mentre il 24 e il 25 luglio appuntamento ad Anzio per le sfide con Viareggio e Naxos. I play-off scudetto sono in programma a Scoglitti dal 7 al 9 agosto.

Per quanto riguarda la squadra Under 20 la stagione ufficiale prenderà il via il 10 giugno contro Iccierre Lamezia e si chiuderà il 14 giugno contro il Terracina. In Coppa Italia appuntamento a Praia Mare dal 7 al 10 luglio, mentre il 5 e 6 agosto a Scoglitti appuntamento per i ragazzi nerazzurri con i play-off scudetto.

IL CAMMINO COMPLETO DEL LENERGY BEACH SOCCER DI PRIMA SQUADRA E UNDER 20 :

Campionato Serie A: Poule Scudetto

Castelsardo:

30/5 ore 18:45 Cagliari – Pisa: giornata 1

31/5 ore 17:15 Pisa – We Beach Catania: giornata 2

1/6 ore 11:30 Genova – Pisa: giornata 3

Finale Supercoppa Serie A

Castelsardo:

2/6 Pisa – Napoli

Euro Winners Cup

Nazaré, 8-14 giugno

Recupero giornata 4 di Poule Scudetto

Terracina:

17/6 ore 18:30 Pisa – Napoli

Coppa Italia Serie A

Terracina, 18-21 giugno

Campionato Serie A: Poule Scudetto

Lenergy Pisa Beach Soccer 2014

Praia a Mare:

10/7 ore 18:00 Icierre Lamezia – Pisa: giornata 5

11/7 ore 19:45 Pisa – Sambenedettese: giornata 6

12/7 ore 11:15 Città di Milano – Pisa: giornata 7

Campionato Serie A: Poule Scudetto

Anzio:

24/7 ore 18:30 Pisa – Viareggio: giornata 8

25/7 ore 11:30 Naxos – Pisa: giornata 9

Campionato Serie A: Play-off Scudetto

Scoglitti, 7-9 agosto

UNDER 20

Campionato: Girone A

Terracina:

10/6 ore 17:00 Icierre Lamezia – Pisa: giornata 1

11/6 ore 11:30 Napoli – Pisa: giornata 2

12/6 ore 17:00 Pisa – Sambenedettese: giornata 3

13/6 ore 10:30 Pisa – La Città degli Eventi: giornata 4

14/6 ore 17:00 Terracina – Pisa: giornata 5

Coppa Italia

Praia a Mare, 7-10 luglio

Play-off Scudetto

Scoglitti, 5-6 agosto

Last modified: Maggio 7, 2026