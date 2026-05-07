Sabato 9 maggio torna la “Rossini Corre” a Pappiana

Written by Redazione• 10:20 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme, Sport

Il via della corsa alle ore 18.30 dal Circolo Arci 90 a Pappiana

PAPPIANA – Il Criterium Podistico Toscano non conosce soste ed ecco così che a neanche una settimana dal clamoroso risultato, soprattutto numerico, della Lucca Half Marathon si torna nell’arena sabato con la Rossini Corre, sesta tappa della challenge regionale che ottiene sempre più successo.

Teatro della prova è Pappiana con la corsa giunta alla sua 23esima edizione, il che significa che ha caratterizzato tutto questo secolo di podismo pisano mantenendo sempre la sua identità di prova veloce su circa 10 km, capace di divertire ed essere alla portata di tutti. Si gareggia nel tardo pomeriggio, per trovare temperature ideali per affrontare la corsa inserita nel calendario Uisp.

Campioni uscenti della gara allestita dal GP Rossini sono Mariano Cattano (Sempredicorsa) che nel 2025 ha corso in 25’28” precedendo Lothar Antonio Bezzon e Giacomo Molinaro, e Francesca Balloni (Podismo Il Ponte) prima in 31’27” su Virginia Bianchi, della società organizzatrice che ha già annunciato la sua presenza al via sabato. Terza Carmelina Cinzia Coppola.

La prova prenderà il via sabato alle 18:30 dal Circolo Arci 90 in Via Lenin 95 a Pappiana, frazione del comune di San Giuliano Terme. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 12 euro provvedendo direttamente sul posto a partire dalle ore 17:00. Per i primi classificati una dama di 5 litri di olio EVO prodotto nel territorio e poi il sorteggio di uno splendido prosciutto intero fra tutti i pettorali.

Per informazioni: GP Rossini, https://www.facebook.com/groups/346701708840696

Last modified: Maggio 7, 2026