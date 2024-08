USL Toscana nord ovest: referti non inviati via email per garantire la sicurezza dei dati

Scritto da admin• 4:32 pm• Attualità, Pisa

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest chiarisce il motivo del mancato invio dei referti via email ai cittadini.

Durante la pandemia, erano state adottate misure alternative per evitare la presenza fisica agli sportelli. Tuttavia, con la fine dell’emergenza, è stato necessario ripristinare metodi più sicuri per la protezione dei dati personali, come richiesto dal Garante della privacy. L’email, infatti, non è considerata una forma sicura di comunicazione e può essere vulnerabile ad attacchi informatici e errori di invio.

Attualmente, i cittadini possono consultare i referti attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’app Toscana Salute, i Totem PuntoSI e gli sportelli CUP. Inoltre, a partire da ottobre 2024 e nel corso del 2025, sarà introdotto un nuovo sistema aziendale che permetterà l’invio sicuro dei referti via email in modalità criptata.

Last modified: Agosto 21, 2024