Il Comune di Pisa cerca contributi per il progetto ‘Dopo di Noi’: “opportunità di donazione e finanziamento”

Scritto da admin• 3:21 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per verificare la disponibilità dei cittadini a contribuire al progetto “Dopo di Noi”. Questo progetto mira a sostenere l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità grave attraverso la donazione di immobili, il finanziamento di interventi infrastrutturali, o la copertura dei costi di locazione e spese condominiali.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate al Comune di Pisa tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, raccomandata AR indirizzata all’Ufficio Protocollo URP (Lungarno Galilei n. 43), oppure consegnate di persona all’Ufficio Protocollo del Comune. Le proposte saranno valutate dagli uffici comunali in base all’idoneità degli immobili o degli interventi finanziati.

Il progetto “Dopo di Noi”, in conformità con la legge 112/2016, è volto a garantire assistenza e protezione alle persone con disabilità grave che non possono contare su un sostegno familiare adeguato. L’avviso completo è disponibile sul sito del Comune di Pisa, e per ulteriori informazioni è possibile contattare a.baronti@comune.pisa.it o m.bacchiet@comune.pisa.it.

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PISA

Last modified: Agosto 21, 2024