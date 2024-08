Giovanni Bonfanti: “Sentire il sostegno del pubblico ti spinge a dare qualcosa di più”

Scritto da admin• 5:47 pm• Pisa SC

PISA – Giovanni Bonfanti ha già fatto il suo esordio con la maglia del Pisa Sporting Club, scendendo in campo davanti ai tifosi della Cetilar Arena in una sfida molto intensa contro lo Spezia.



La giornata di mercoledì 21 agosto tuttavia, è stato il giorno della sua presentazione ufficiale: un primo incontro con la stampa per condividere le sue emozioni e le aspettative legate a questa nuova avventura.

Accompagnato dal Direttore Sportivo Davide Vaira, il numero 94 nerazzurro ha dichiarato: “Mi sono ambientato molto bene con i miei compagni, anche grazie al buon feeling che ho subito avuto con mister Inzaghi. Con lui ci siamo sentiti al telefono prima del mio arrivo. Quando ho saputo dell’interesse del Pisa, non ci ho pensato due volte a dare la mia disponibilità, perché credo molto in questa esperienza e sono estremamente motivato. Voglio concentrarmi completamente sul Pisa e su questa stagione, che spero mi permetta di crescere e migliorare come calciatore. Il debutto all’Arena? Sentire il sostegno della curva ti spinge a dare ancora di più, ed è stato davvero emozionante. Il numero 94 l’ho scelto perché mio fratello è del 1994 “.

