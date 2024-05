Urgenza di pensiline alla Stazione: un anno di promesse non mantenute e crescente disagio per i cittadini – l’intervento della Città delle Persone

Scritto da Antonio Tognoli• 3:32 pm• Pisa, Politica

“Nonostante le promesse dell’Amministrazione comunale fatte quasi un anno fa, la piazza della stazione è ancora priva delle pensiline, causando disagi ai cittadini sotto pioggia, freddo e sole cocente. Dopo il diniego del consiglio a discutere il Question Time sulla questione, il 12 maggio abbiamo chiesto pubblicamente al vicesindaco Latrofa e all’Amministrazione di mantenere le loro promesse, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Con l’avanzare del caldo torrido, chiediamo che le pensiline promesse siano installate al più presto per garantire un’accoglienza dignitosa a cittadini, pendolari, studenti e turisti. La salute e il benessere di chi transita per la nostra stazione devono essere una priorità“, conclude il comunicato.

