“CSI in tour” per il nono anno consecutivo approda a Pisa

PISA – L’obiettivo di avvicinare i cittadini, specie quelli in più tenera età, alla pratica dello Sport popolare è quanto si prefigge il Centro Sportivo Italiano che, per il nono anno, organizza l’evento “CSI in Tour” che, per quanto riguarda la Toscana, prevede ben 40 tappe dal 7 aprile al 13 ottobre 2024 e che vedrà tale Manifestazione in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa sabato prossimo 1 giugno dalle ore 10 alle 18, il cui programma è stato illustrato presso la Sala Rossa di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Asessore allo Sport delò Comune di Pisa Frida Scarpa, del Presidente Regionale CSI Carlo Faraci, del Presidente Provinciale CSI Alfonso Nardella e del Presidente del Comitato Provinciale ANSMES (Associazione Nazionale Stelle palme e collari al Merito del Coni e del CIP) Michele D’Alascio.

Manifestazione che ha il patrocinio di Regione Tosha cana, Anci, CONI, Sport e Salute, ANSMeS ed il sostegno della Regione e del main sponsor Esselunga, di Menarini Group, Decathlon, Banco BPM, Estra, è organizzata in città dal Comitato TerritorialeCSI Pisa APS e dal suo braccio operativo la Polisportiva CSI Pisa ASD – APS, in collaborazione altresì con Run4Unity – Sportmeet, rete internazionale di sportivi, avendo altresì ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa.

Pertanto. nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II sarà possibile esercitarsi sabato prossimo in varie Discipline sportive, dal Rugby al Judo, dalla Scherma alla Pallavolo e poi ancora Pallacanestro, pickleball, Danza, Kickboxing, oltre ad attività ludico-motoria e d’animazione per i più piccoli, con la mattina dedicata principalmente agli studenti dalle scuole primarie sino all’ultimo anno delle superiori, mentre al pomeriggio l’evento sarà aperto all’intera cittadinanza, con partecipazione assolutamente gratuita e la possibilità di ricevere altresì merenda e gadget, con i vari Istruttori ed educatori sportivi a disposizione per coinvolgere bambini, ragazzi e genitori nell’itinerante “Villaggio dello Sport” allestito per sperimentare diverse discipline sportive e partecipare alle varie attività ludiche….

Il tutto con l’intento sinergico affinché Istituzioni Pubbliche ed Enti Privati portino avanti assieme il progetto ideato per i bambini e ragazzi, in modo che lo stesso possa essere condiviso e attivato gratuitamente nelle piazze di ogni città e paese, nei centri culturali, sportivi, parrocchiali, nelle scuole, creando conseguentemente significative opportunità e luoghi di incontro e socializzazione che siano adatti ed efficaci per la loro crescita; cogliendo così le grandi opportunità educative che lo Sport è in grado di offrire ai giovani: movimento e divertimento all’aria aperta, rafforzare i legami delle comunità e proporre modelli di vita sani e positivi.

E’ questo pertanto l’obiettivo primario che si pone il Presidente Provinciale del CSI Alfonso Nardella, sottolineando: “Sabato prossimo repliceheremo una giornata bellissima, in continuità con quelle delle precedenti edizioni, ed aperta all’intera cittadinanza, con al mattino le attività saranno predisposte per le Scuole, mentre al pomeriggio senza alcun limite di età, per un evento che vedrà presenti molte Associazioni Sportive del Territorio per la pratica delle più svariate Discipline, oltre al divertimento puro in quanto a noi come Ente preme in particolar modo l’aspetto ludico motorio, specie per i più piccoli, oltre ovviamente a dei sani stili di vita. Il Centro Sportivo Italiano“, conclude Nardella, “si accinge a celebrare i suoi 80 anni di attività, ragion per cui vorremmo esserne degni anche sul nostro territorio, rivolgendo di conseguenza alla cittadinanza l’invito a voler essere presenti il più numerosi possibili, con l’intera Piazza Vittorio Emanuele II allestita con strutture ed impianti sportivi adatti per ogni fascia di età, poiché si tratta di una Manifestazione a portata sia dell’infanzia che di coloro che sono entrati nella piena maturità, il tutto per rendere quanto più attrattiva quella che dovrà essere vissuta come una sana giornata di Sport e divertimento aperta a chiunque” …

Quale sia il significato di iniziative di tale genere lo precisa l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, evidenziando come: “l’evento in programma sabato prossimo in Piazza Vittorio Emanuele II e che l’Amministrazione Comunale ha supportato si inserisce nel solco di quelle che sono le nostre politiche sullo Sport e sui giovani, ovverosia portare lo Sport con il suo valore educativo all’interno del Centro Storico della nostra città così da essere noi ad andare incontro ai cittadini, trattandosi nello specifico di una Manifestazione articolata che prevede al mattino il coinvolgimento delle Scuole, mentre al pomeriggio la stessa sarà aperta a tutta la cittadinanza con diverse Discipline Sportive, così da fornire anche una sorta di orientamento per i più piccoli per provare diversi Sport prima di andare a scegliere quello che è piaciuto di più” …

“Il tutto“, conclude l’Assessore, “ad inserirsi nelle varie Manifestazioni che si sono susseguite nel corso di quest’ultimo anno, in quanto è nostro pieno desiderio puntare sul valore dello Sport, che può avvenire solo attraverso questa grande alternativa educativa avendo riferimento alle diverse Discipline, consapevoli di come lo Sport rappresenti (assieme alla Famiglia ed alla Scuola) una delle tre agenzie educative fondamentali, che aiuta ad un corretto stile di vita ed al benessere psicofisico, ragion per cui intendiamo far sì che lo stesso sia uno strumento propulsore per educare i nostri giovani a quello che sarà il loro percorso futuro” ..

