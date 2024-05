Seminario “I Mille Volti del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”

Scritto da admin• 3:37 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lo scorso 28 maggio a Pisa presso la sede della Cassa Edile, si è tenuto il seminario regionale “I mille volti del tecnico sanitario di laboratorio biomedico”. L’evento ha riunito professionisti dell’ASL Toscana nord ovest e altre Aziende sanitarie toscane per discutere il futuro della professione nei vari settori della medicina di laboratorio.

Organizzato da Emilio Bertolini, direttore del dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie della prevenzione e della riabilitazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, con la collaborazione di Barbara Grandi, direttrice della Diagnostica di laboratorio dell’AOUP, il seminario ha visto l’intervento di Giacomo Corsini, direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Corsini ha sottolineato l’importanza della medicina di laboratorio e la necessità di una formazione continua per i tecnici sanitari.

Partecipanti di spicco come Raffaele Lamanna, Catia Donnini e Claudia Papi hanno evidenziato l’importanza della specializzazione per garantire una diagnostica personalizzata e di qualità. La Regione Toscana ha confermato il suo impegno nel finanziare tecnologie innovative e rivedere i modelli territoriali per assicurare prestazioni diagnostiche appropriate e sicure.

