Uno spettacolo per famiglie alla Città del Teatro di Cascina

CASCINA – Domenica 18 gennaio alle ore 17.30, la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro ospita Il cielo degli orsi, uno spettacolo di Teatro Gioco Vita pensato per bambini dai 3 anni in poi, che unisce teatro d’ombre, teatro d’attore e danza in un racconto poetico e coinvolgente.
Il cielo degli orsi intreccia due storie. La prima racconta di un orso che, al risveglio dal letargo, sente nascere dentro di sé il desiderio di diventare papà e cerca risposte guardando verso il cielo. La seconda segue il viaggio di un orsetto che affronta il dolore per la perdita del nonno e parte alla sua ricerca, convinto che il “cielo degli orsi” sia il luogo in cui ritrovarlo.
Entrambi i protagonisti scopriranno che le risposte alle grandi domande non sono lontane o irraggiungibili, ma si trovano vicino a noi, negli affetti, nelle relazioni e nella cura reciproca.
Con grande sensibilità e delicatezza, lo spettacolo affronta temi profondi come la crescita, il desiderio, la perdita e l’elaborazione del dolore, offrendo ai bambini un’esperienza emotiva intensa ma protetta, capace di parlare anche agli adulti che li accompagnano.
In scena Deniz Azhar Azari e Andrea Coppone, per la regia e le scene di Fabrizio Montecchi, con sagome di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari tratte dai disegni di Wolf Erlbruch, coreografie di Valerio Longo e musiche di Alessandro Nidi.
Sala Margherita Hack, La Città del Teatro di Cascina
Domenica 18 gennaio Ore 17.30
Età consigliata: 3+
Durata: 50 minuti
Genere: teatro d’ombre, teatro d’attore e danza
Biglietti a partire da 6€
Prevendita Ticketone e in teatro
Info 050.744400 biglietteria@lacittadelteatro.itLast modified: Gennaio 12, 2026