La Città delle Persone: “Giardino Scotto, tritoni e biodiversità: no al parcheggio nel Vallo”

Written by admin• 8:02 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce sulla tutela del Giardino scotto e la contrarietà alla realizzazione del parcheggio.

“Durante la Commissione consiliare del 12 dicembre è stato presentato il lavoro di ricerca dell’Università di Pisa sulla conservazione dei tritoni, una specie particolarmente vulnerabile e a rischio di estinzione. Il Vallo del Giardino Scotto rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle aree umide urbane: su 133 siti censiti nel territorio comunale, solo 43 sono stati analizzati in dettaglio e appena 8 ospitano popolazioni di tritoni. La loro sopravvivenza è fortemente minacciata perché la riproduzione e la metamorfosi dipendono da condizioni molto specifiche delle acque stagnanti naturali. È stata inoltre sottolineata l’assoluta unicità del Vallo del Giardino Scotto, un’area umida inserita in un contesto fortemente urbanizzato e all’interno di un sito medievale, un caso che non ha eguali nel panorama della ricerca scientifica italiana. Si tratta di un ecosistema urbano di valore straordinario che deve essere tutelato e rafforzato. La creazione di una rete di siti ecosistemici urbani è l’unica strategia efficace per evitare l’isolamento delle popolazioni animali e favorire lo scambio biologico, condizione essenziale per contrastare la perdita di biodiversità. La frammentazione degli habitat è infatti una delle principali cause di estinzione delle specie, soprattutto nelle aree urbane. Questi luoghi hanno inoltre un forte valore culturale e storico, perché ricordano la natura umida originaria dell’area pisana e le specie che l’hanno sempre caratterizzata. In relazione al progetto del parcheggio, esprimiamo soddisfazione per aver favorito un dialogo diretto tra Università di Pisa e Comune e chiediamo che le indicazioni scientifiche sulla tutela del sito siano pienamente recepite nella progettazione, con il coinvolgimento continuativo del gruppo di ricerca. Siamo favorevoli a una valorizzazione del Vallo, a una riqualificazione ambientale che lo renda maggiormente fruibile e a un piano ordinario di manutenzione e controllo, chiedendo che le risorse già stanziate siano destinate a questi obiettivi e che venga definitivamente abbandonata l’ipotesi del parcheggio. Restiamo infatti fermamente contrari alla realizzazione di un parcheggio in un’area di così alto valore storico, ambientale e scientifico e ribadiamo l’incoerenza di un’Amministrazione che nel DUP afferma di voler liberare i monumenti dalle auto ma allo stesso tempo prevede di riempire il Vallo del Giardino Scotto di automobili. Mercoledì si terrà una nuova Commissione con la presentazione del progetto da parte di Pisamo e dell’assessore competente. In quella sede continueremo la nostra battaglia per evitare quello che riteniamo un grave passo indietro per la città, per l’ambiente e per la tutela del patrimonio.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Gennaio 13, 2026