Pomarance, al via la nuova stagione del Teatro dei Coraggiosi

POMARANCE – Prende il via venerdì 16 gennaio la nuova stagione teatrale del Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, promossa dal Comune di Pomarance e da Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con Officine Papage. Il cartellone, in programma fino a marzo 2026, propone sei spettacoli tra prosa, ironia, danza contemporanea e teatro per famiglie, con protagonisti del panorama nazionale come Giulia Trippetta, Paolo Kessisoglu, Francesca Reggiani e Antonio Catania.

Ad aprire la stagione è “La moglie perfetta” di e con Giulia Trippetta, un monologo ironico sugli stereotipi femminili. Domenica 25 gennaio arriva Paolo Kessisoglu con “Sfidati di me”, diretto da Gioele Dix, uno spettacolo che racconta con ironia e intensità il rapporto tra padre e figlio.

Fuori abbonamento, venerdì 13 febbraio al Cinema Teatro Florentia, spazio ai più piccoli con “Balloon Adventure”, spettacolo di clownerie e teatro d’attore per bambini e famiglie. La danza contemporanea entra in cartellone domenica 1 marzo con “Ototeman_what if” della Compagnia Opus Ballet, nell’ambito del progetto Note dinamiche di Fondazione Toscana Spettacolo. Giovedì 19 marzo va in scena “Amori impossibili”, tratto da una fiaba di Hans Christian Andersen, mentre la stagione si chiude giovedì 26 marzo con “La coppia più sexy d’America”, interpretato da Francesca Reggiani e Antonio Catania.

Gli spettacoli, ad eccezione di Balloon Adventure, si svolgono al Teatro dei Coraggiosi e iniziano alle 21.15. I biglietti costano 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto), mentre per lo spettacolo per bambini il prezzo è 5 euro. L’abbonamento a cinque spettacoli è disponibile a 38 euro (ridotto 32 euro).

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 334 2698007.

