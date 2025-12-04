Università e inclusione: a Pisa l’Assemblea Nazionale dei Poli Penitenziari

Written by admin• 1:08 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Si svolgerà giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, presso il Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa, l’Assemblea Nazionale della CNUPP – Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari, organismo della CRUI che coordina e rappresenta gli atenei impegnati nella tutela del diritto allo studio delle persone private della libertà personale.

L’Assemblea sarà dedicata ai temi del diritto allo studio universitario negli istituti penitenziari, alla valorizzazione dei percorsi formativi e ai progetti di inclusione sociale.

I lavori si apriranno giovedì 4 dicembre alle ore 14 con i saluti istituzionali del rettore Riccardo Zucchi, dell’assessore regionale alle politiche sociali, di Marco Macchia, delegato del Rettore per il Comitato organizzativo regionale, di un rappresentante del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana e della direttrice della Casa Circondariale di Pisa, Alice Lazzarotto.

La mattina di venerdì 5 dicembre sarà dedicata alla sessione “Vivere l’Università oltre il penitenziario: istituzioni, percorsi, narrazioni”, che darà spazio alle testimonianze dirette delle persone detenute iscritte all’università, accompagnate dagli interventi della direzione penitenziaria e dell’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Secondo il Rapporto CNUPP 2025, nell’anno accademico 2024/2025 sono 1.837 le persone iscritte all’università in condizione di restrizione della libertà personale, distribuite in 120 istituti penitenziari. La maggior parte degli iscritti è costituita da uomini (96,3%), mentre le donne rappresentano il 3,7%. Le aree disciplinari più frequentate sono quella letteraria e artistica (27%), seguita dalle aree politico-sociale (17%), giuridica (12%), economica (9%) e psico-pedagogica (8%). La presenza di studenti stranieri è pari al 10,3%.

Il programma completo è disponibile al link:

https://www.unipi.it/eventi/assemblea-nazionale-cnupp/

